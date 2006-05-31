اگر تحريمها در دستور كار قرارگيرد،آمريكا آماده مذاكره با ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك ديپلمات غربي اظهارداشت كه آمريكا مايل است همراه با چهار عضو دائم ديگر شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان با ايران برسر ميز مذاكره بنشيند و درباره يك بسته مصالحه روي مناقشه هسته اي گفتگو كند .

اين ديپلمات همچنين افزود:"واشنگتن تنها در صورتي به مذاكرات چند جانبه خواهد پيوست كه چين و روسيه روز پنج شنبه با ابعاد كليدي تعامل كلي (بسته مشوقها ) كه شامل تحريمهاي خاص بيشتر در صورت عدم اطاعت ايران است،موافقت كند" .

اين اظهارات توسط ديپلمات ديگري از دومين عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل نيز تاييد شد .



بنابراين گزارش،اين ديپلماتها خواستند كه به علت حساسيت موضوع نام آنها فاش نشود .



اولين ديپلمات ضمن بيان احتمال شركت آمريكا در مذاكرات هسته اي خاطر نشان كرد كه " اين توافق هنوز صورت نگرفته است ، اما آمريكا مطمئنا در تلاش براي گرفتن بله است ".



وي خاطر نشان كرد كه "نيكلاس برنز معاون وزير امورخارجه آمريكا در امورسياسي به نمايندگي از آمريكا در چنين مذاكراتي شركت خواهد كرد" .



اروپا با ارائه طرحي كه پيش نويس آن را سه كشوراروپايي آلمان، انگليس و فرانسه تدوين كردند،مشوقهايي را براي وادار كردن ايران به توقف برنامه هسته اي صلح آميزش مطرح كردند و همچنين در تعامل كلي اروپا آمده است:درصورتي كه ايران اطاعت نكند تحريمهايي را درباره تهران درنظر گرفته شده است .

پنج عضو دارنده حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آلمان طبق برنامه پنج شنبه (فردا ) در وين گردهم خواهند آمد و تعامل كلي اروپا (بسته مشوقها ) را بررسي خواهند كرد.