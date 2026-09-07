خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حمیدرضا عبدالمنافی: بیست مهرماه به عنوان روز فرهنگی کرج، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر و بازخوانی هویت آن به شمار می‌رود؛ مناسبتی که می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر به بناهای تاریخی، میراث ملموس و ناملموس و ظرفیت‌های گردشگری کرج فراهم کند.

کرج با برخورداری از بناها و مجموعه‌های تاریخی همچون کاخ سلیمانیه، پل خاتون و دانشکدگان کشاورزی، ظرفیت‌های متعددی برای تبدیل شدن به یک مقصد فرهنگی و گردشگری دارد؛ موضوعی که مسئولان میراث فرهنگی استان البرز بر ضرورت معرفی و بهره‌گیری از آن در برنامه‌های روز فرهنگی کرج تأکید دارند.

در آستانه روز فرهنگی کرج نادر زینالی، مدیرکل اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین برنامه‌های این اداره‌کل برای این مناسبت، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کرج و همچنین جزئیات رونمایی از سوغات ویژه این شهر را تشریح است.

*چرا برگزاری روز فرهنگی کرج و توجه به میراث تاریخی این شهر اهمیت دارد؟

میراث فرهنگی، هویت یک ملت و کشور را نشان می‌دهد. ما موظف هستیم هویت خود را حفظ کنیم، آن را به نسل‌های آینده نشان دهیم و میان گذشته و آینده ارتباط برقرار کنیم.

در این مسیر باید مطالعات فرهنگی و علمی را جدی بگیریم، چراکه جامعه‌ای که هویت داشته باشد، در مسیر پیشرفت و موفقیت نیز می‌تواند بهتر حرکت کند.

*یکی از موضوعاتی که درباره روز فرهنگی کرج مطرح می‌شود، نبود یک نماد یا سوغات شاخص برای معرفی این شهر است. آیا برای این موضوع برنامه‌ای دارید؟

یکی از دغدغه‌های من در حدود ۱۵ تا ۱۶ ماهی که افتخار خدمتگزاری به مردم استان البرز را دارم، همین موضوع بوده است. با توجه به اینکه خودم البرزی و کرجی هستم، مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده‌ایم و اکنون به یک سوغات ویژه برای کرج و استان البرز رسیده‌ایم.

تلاش می‌کنیم این محصول را برای نخستین بار در روز ۲۰ مهرماه معرفی و از آن رونمایی کنیم. البته درباره نام آن هنوز در حال بررسی و جمع‌بندی هستیم.

این محصول یک خوراکی و شیرینی است که ویژگی ارگانیک دارد و تلاش کرده‌ایم محصولی باشد که به صورت ویژه با استان البرز ارتباط داشته باشد.

برای بسته بندی نیز تأکید ما بر حفظ هویت میراث فرهنگی استان است. پیشنهاد من این است که از نمادهایی مانند کاخ سلیمانیه در طراحی بسته‌بندی استفاده شود تا هویت تاریخی کرج و البرز نیز در کنار محصول معرفی شود.

*آیا هدف این است که این محصول مانند سوغات شناخته‌شده شهرهای دیگر، به نام کرج ثبت شود؟

دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کنیم. وقتی نام برخی شهرها مطرح می‌شود، مردم بلافاصله سوغات آنها را به یاد می‌آورند. تلاش ما این است که این محصول نیز در سطح کشور و حتی خارج از کشور به عنوان سوغات کرج شناخته شود.

برای شروع نیز در نظر داریم حدود هزار نمونه اولیه تهیه کنیم و در اختیار مردم، مسئولان، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت وزیران قرار دهیم. همچنین برای سفارتخانه‌ها نیز این محصول همراه با معرفی کوتاهی از استان البرز ارسال خواهد شد.

*وضعیت بناهای تاریخی کرج مانند پل خاتون چگونه است؟ آیا این بنا می‌تواند به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود؟

پل خاتون به طور کامل مرمت شده و آماده رونمایی است.

حتی پیشنهاد دادم که در اطراف پل خاتون یک گذر گردشگری ایجاد شود. ما آمادگی داریم این ظرفیت را در اختیار شهرداری قرار دهیم، چراکه این بنا متعلق به مردم است.

*آیا میراث فرهنگی در ایجاد این گذر گردشگری با شهرداری همکاری خواهد کرد؟

بله، ما آمادگی کامل داریم. شهرداری نیز در حال تبدیل این محدوده به یک گذر فرهنگی است و میراث فرهنگی می‌تواند در این مسیر کمک کند تا این فضا به یک مقصد گردشگری و فرهنگی برای مردم تبدیل شود.

*درباره کاخ سلیمانیه و دانشکدگان کشاورزی چه برنامه‌ای دارید؟

دانشکدگان کشاورزی با قدمت ۱۲۷ ساله یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی کرج است. سال گذشته نیز در مجموعه کاخ سلیمانیه عملیات مرمتی انجام دادیم.

این مجموعه‌ها می‌توانند در معرفی هویت تاریخی کرج نقش مهمی داشته باشند و تلاش ما این است که از ظرفیت آنها برای توسعه گردشگری و معرفی پیشینه تاریخی استان استفاده کنیم.

*در نهایت، مهم‌ترین هدف میراث فرهنگی از برنامه‌های روز فرهنگی کرج چیست؟

هدف ما این است که مردم کرج و گردشگران با هویت واقعی این شهر بیشتر آشنا شوند. کرج ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری زیادی دارد و باید این ظرفیت‌ها را به شکلی علمی و درست معرفی کنیم تا روز فرهنگی کرج به فرصتی برای پیوند میان مردم، میراث فرهنگی و تاریخ این شهر تبدیل شود.

روز فرهنگی کرج می‌تواند نقطه شروعی برای معرفی دوباره ظرفیت‌هایی باشد که بخشی از هویت این شهر را شکل داده‌اند؛ از بناهای تاریخی و مجموعه‌های فرهنگی گرفته تا محصولات بومی. در این میان، معرفی یک سوغات شاخص و ایجاد گذرهای گردشگری در کنار مرمت و احیای بناهای تاریخی می‌تواند به تثبیت جایگاه کرج در نقشه گردشگری کشور کمک کند.