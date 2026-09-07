اذعان رسانه آمریکایی به نقش پنتاگون در بمباران یک عروسی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: حمله مرگبار به مراسم عروسی در ایران احتمالاً ناشی از اصابت بمب آمریکاییِ منحرف‌شده از هدفی در نزدیکی بوده است.

این رسانه انگلیسی زبان افزود: آمریکا با ۶ موشک یک مجتمع ارتباطی را در شهر ساحلی کوهستک هدف قرار داد اما یکی از آنها به هدف اصابت نکرد.

واشنگتن‌پست به نقل از یک منبع آگاه نوشت: پنتاگون در حال بررسی این احتمال قوی است که انفجاری در جنوب ایران که یک خانه محل برگزاری مراسم عروسی را ویران کرد، بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد که به هدفی در نزدیکی محل حادثه اصابت نکرده است.

در پی حملات هوایی آمریکا به جنوب ایران در شامگاه اول سپتامبر (۱۰ شهریور)، یک منزل مسکونی در شهرک ساحلی کوهستک در شهرستان سیریک، استان هرمزگان در حالی هدف اصابت قرار گرفت که شماری از زنان و کودکان برای برگزاری مراسم عروسی در آن تجمع کرده بودند. گزارش‌های اولیه از کشته شدن چهار نفر، از جمله دو زن و دو کودک، و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر حکایت داشت؛ با این حال، گزارش‌های بعدی اعلام کردند که یک زن ۲۲ ساله نیز بر اثر شدت جراحات جان باخته و شمار قربانیان به پنج نفر رسیده است.