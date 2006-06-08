ايران از حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي برخوردار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس،اكمل الدين احسان اوغلو در گفتگو با روزنامه روسي كومرسانت به شدت از اعمال استانداردهاي دوگانه درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران انتقاد كرد .



وي درباره ديدار خود از روسيه خاطر نشان كرد كه اين اولين ديدار رسمي من از روسيه به عنوان دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي و از زمان شركت روسيه به عنوان عضو ناظر در اين سازمان است .



اكمل الدين احسان اوغلو همچنين درباره مواضع سازمان كنفرانس اسلامي و روسيه تصريح كرد كه "مواضع ما در بيشتر موارد مشترك است و خوشحال هستيم كه كه روسيه درصدد تقويت روابط با جهان اسلام و سازمان كنفرانس اسلامي است .



وي همچنين با تاكيد بر اين حقيقت كه روسيه از جهان اسلام درحساسترين موضوعات حمايت مي كند،خاطر نشان كرد كه روسيه تحت رياست جمهوري پوتين، احيا و تقويت مواضع اتحاد جماهير شوري سابق در قبال جهان اسلام را آغاز كرده است .



دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي در پاسخ به سوالي درباره تغييرات احتمالي در منشور سازمان كنفرانس اسلامي قول داد كه سندي جديد تا برگزاري اجلاس سران 2008 در كشور سنگال آماده خواهد شد كه منعكس كننده روند جهاني سازي در زمينه هاي مختلف در 37 سال گذشته است .



اوغلو سفر رسمي خود به روسيه را يكشنبه هفته جاري آغاز كرد.

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