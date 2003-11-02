رضايي نيا : " گلدون شكسته " تا عيد فطر ، عرضه مي شود

عبدالرضا رضايي نيا ( باران ) شاعر معاصر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با اعلام اين خبر گفت : گلدون شكسته حكايت نسل پريشان و پر دغدغه امروز ماست و فكر مي كنم مفاهيم استفاده شده در آن ، مورد توجه قرار بگيرد.

اين شاعر و ترانه سرا افزود : قالب اشعار كتاب گلدون شكسته متفاوت است و مسائل مختلف اجتماعي در اين " غزل مثنوي ها " مورد تاكيد قرار گرفته است.

رضايي نيا با اشاره به اين كه مجموعه فعاليت هاي فعالان عرصه ادبيات ، بايد اهتمام به جلب نظر مخاطب و ارائه واقعيت هاي روز ما باشد ، يادآور شد : درمجموعه شعر " گلدون شكسته " سعي كرده ام تصويري شفاف از امروز را به مخاطبان ادبيات ارائه نمايم.

نوار " گلدون شكسته " با دكلمه روان " سهيل محمودي " و صداي گرم " حسام الدين سراج " به زودي روانه بازار خواهد شد ، " نشر قو " نيز انتشار مكتوب اين اشعار را بر عهده گرفته است . از عبدالرضا رضايي نيا تا امروز ، چندين مجموعه شعر را شاهد بوده ايم ، پيشتر اين شاعر در صفحات ادبي مطبوعات ، به نقد نويسي مشغول بود.

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