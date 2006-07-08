بابت جشن پيروزي احمدي نژاد از محل شهرداري تهران هيچ هزينه اي صورت نگرفته است

دكتر علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" مطالب منتشر شده توسط برخي رسانه هاي سياسي مبني بر برگزاري جشن پيروزي دكتر احمدي نژاد از هزينه شهرداري تهران در زمان سرپرستي وي را تكذيب كرد و گفت: هيچ هزينه اي بابت جشن پيروزي دكتر احمدي نژاد از محل شهرداري تهران خرج نشده است.

سعيدلو ضمن ابراز تاسف از بيان چنين مطالبي ، گفت: به زودي تكذيبه اين اخبار از سوي معاونت اداري -مالي شهرداري تهران براي مطبوعات و رسانه ها ارسال مي شود.

معاون اجرايي رئيس جمهور در پايان گفت: از رسانه هاي خاطي كه اين اخبار كذب را منتشر كردند، شكايت خواهيم كرد.