مبارزه پاس قوامین و مناطق نفت خیز برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته دوم از دور برگشت این رقابتها فردا سه شنبه در سالن غدیر تهران برگزار خواهد شد که مهم‌ترین بازی‌ها در گروه دوم برگزار خواهد شد. جایی که تیم های اول و دوم گروه برای صدرنشینی به مصاف هم می روند.

صدرنشینی در این گروه از آن جهت اهمیت دارد که راه صعود به بازی فینال را هموار خواهد کرد. در گروه اول دانشگاه آزاد صدرنشین است و هر دو تیم پاس و نفت دوست ندارند در مرحله نیمه نهایی با تیم پرمهره دانشگاه آزاد پیکار کنند.

در گروه یک بعد از دانشگاه آزاد صدرنشین که صعود خود را به دور بعد قطعی کرده ، صنعت برق هرمزگان از شانس بیشتری برای صعود برخوردار است.

برنامه هفته دوم رقابتهای سوپر لیگ کاراته:

گروه يک:

*پولاد قم - دانشگاه آزاد اسلامی

*شهرداري سنندج - كان ذن روي

*شهرداري سنندج - صنعت برق هرمزگان

*كان ذن ريو - دانشگاه آزاد اسلامي

گروه دوم:

*مناطق نفتخيز جنوب - پاس قوامين

*كارگزاري رسمي بيمه فرزام - تصتای آوای رزم

*كارگزاري رسمي بيمه فرزام - دانشگاه پيام نور

*تصتای آوای رزم- پاس قوامين