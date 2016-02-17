به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی در جلسه توجیهی نامزدها و روسای ستادهای انتخاباتی در خراسان شمالی افزود: پرداخت هرگونه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نامزدهای انتخاباتی جرم است و در اسرع وقت نیز با مرتکبین برخورد قانونی می‌شود.

وی اظهار کرد: هم اکنون کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان در حال هزینه کردن ارقام و امکانات مختلفی برای انتخابات هستند که پس از انتخابات تمام پرونده‌های آنان بررسی می‌شود.

نماینده عالی دولت افزود: نامزدهای انتخاباتی برای اخذ رای از وعده و وعیدهای بی مورد و وعده‌هایی که امکان انجام آن وجود ندارد و درحیطه وظایف نمایندگی مجلس نیست، پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های درست نامزدهای انتخاباتی بایستی به طور مساوی از امکانات و فضای تبلیغاتی بهره‌ مند شوند.

پرویزی افزود: برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های همه مسئولان و نامزدهای انتخاباتی وظیفه دارند تا با تبیین شرایط کشورو منطقه، به این مهم جامه عمل بپوشانند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده فضای امن و مناسبی برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند هفتم اسفندماه در استان فراهم است.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: نامزدهای انتخاباتی باید با صداقت در گفتار و رفتار به انجام برنامه‌های تبلیغاتی و رقابتی خود بپردازند و زمینه خوبی را برای برگزاری یک انتخابات پرشور و سالم در استان فراهم کنند.

وی گفت: امیدواریم با تبلیغات مناسب و به دور از هرگونه توهین و تخریبی شاهد حضور حداکثری مردم خراسان شمالی در پای صندوق‌های رای و تحقق حماسه هفتم اسفندماه امسال باشیم.