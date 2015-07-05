برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در دستور کار استانداری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، سید علی اکبر پرویزی در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان اظهار داشت: برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و تأمین امنیت برگزاری انتخابات در سرلوحه برنامه‌های ستاد انتخابات کشور و استان قرار گرفته به طوریکه موضوع انتخابات تنها وظیفه ذاتی و مستقل وزارت کشور است.

وی با بیان اینکه برگزاری مسائل اجرایی انتخابات به نسبت حواشی انتخابات کار ساده تری است، اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته، تمامی فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید در ایام انتخابات، در اختیار ستاد انتخابات باشند.

پرویزی با تاکید بر اینکه هیچ عذر و یا کوتاهی مدیران در بحث انتخابات پذیرفته نمی شود، تصریح کرد: تمام مدیران ملزم هستند نیرو و امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.

وی افزود: فرمانداران از هم اکنون باید نسبت به شناسایی افرادی که در شعب انتخابات به کارگیری خواهند شد اقدام و آموزش های لازم را به آنان ارایه دهند.

استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: باید از هم اکنون نسبت به موضوع انتخابات حساس بود و مراقبت های لازم را به عمل آورد تا بین کاندیداها حاشیه سازی نشود و به سمت اعتمادسازی مردم پیش برویم.

پرویزی بر ضرورت بی طرفی و عدم جانبداری جریان انتخابات از نامزدهای احتمالی تاکید کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری نیز گفت: قبل از نزدیک شدن به ایام انتخابات باید به تمام ابعاد این موضوع پرداخته شود.

محمد رحیم نوروزیان اظهار داشت: امسال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یک کار حساس و پراهمیت از نظر سیاسی بوده چرا که صحنه زورآزمایی جریانات سیاسی کشور است و از طرفی در کنار آن انتخابات مهم خبرگان نیز برگزارمی شود.

وی ادامه داد: اهمیت دیگر موضوع انتخابات وجود مسائل جهانی و شرایط کشورهای پیرامون ما است که با توجه به چنین شرایطی باید زمینه های مشارکت حداکثری مردم و برگزاری یک انتخابات بانشاط و سالم را فراهم کنیم.