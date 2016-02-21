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۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی:

مه غلیظ تردد در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خراسان شمالی را کند کرد

مه غلیظ تردد در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خراسان شمالی را کند کرد

بجنورد - مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: وجود مه غلیظ در ارتفاعات، مناطق کوهستانی و گردنه‌های خراسان شمالی موجب کندی تردد خودروها در این محورها شده است.

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت جوی هوای خراسان شمالی موجب شده است تا ارتفاعات و مناطق کوهستانی به ویژه گردنه‌های استان با وجود مه غلیظ موجب کندی سرعت خودروها در این مناطق شده و کاهش دید رانندگان شده است.

وی با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست تا با احتیاط بیشتری برانند.

مشتری همچنین از حضور فعالانه راهداران این استان در تمامی محورهای خراسان شمالی خبر داد و گفت: امنیت راه‌ها با تلاش بی وقفه راهداران به صورت شبانه روزی در حال انجام است و رانندگان می‌توانند در صورت بروز هرگونه مشکلی به راهداران مستقر در مسیر راه‌های این استان مراجعه کنند.

وی بر رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه تاکید کرد و گفت: با توجه به فصل سرما و احتمال بارش برف و باران رانندگان باید تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ و چراغ مه شکن به همراه داشته باشند.

مدیر راهداری راه و شهرسازی خراسان شمالی از تمامی رانندگانی که قصد تردد از محورهای خراسان شمالی را دارند خواست تا به منظور اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان، قبل از حرکت با شماره ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ و یا شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 3562131

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