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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۵

مدیر راهداری راه و شهرسازی خراسان شمالی:

رانندگان در محورهای خراسان شمالی با احتیاط برانند

رانندگان در محورهای خراسان شمالی با احتیاط برانند

بجنورد - مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی با اشاره به بارندگی‌های شب گذشته از رانندگانی که از محورهای مواصلاتی این استان تردد می‌کنند خواست تا با احتیاط رانندگی کنند.

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی بارش باران، ناپایداری هوا و وزش شدید باد در نقاط مختلف این استان، سطح جاده‌های استان لغزنده است و رانندگان بایستی با رعایت قوانین و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان و احتمال بارش برف، رانندگان علاوه بر رعایت نکات ایمنی و داشتن تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ، نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.

به گفته مشتری، هم اکنون تردد در محورهای مواصلاتی این استان به ویژه گردنه‌ها و ارتفاعات بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان افزایش شدت ناپایداری‌های جوی به خصوص در طول شب، وزش باد و برای برخی نقاط نیز بارش باران و احتمال بارش برف پیش بینی شده است.

مدیر راهداری راه و شهرسازی خراسان شمالی همچنین از تمامی رانندگان خواست قبل از حرکت، از طریق شماره ارتباطی ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راه‌های استان و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت مسیر تا تردد خود مطلع شوند تا با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به حرکت کنند.

 

کد مطلب 3013552

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