رانندگان در محورهای خراسان شمالی با احتیاط برانند

محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی بارش باران، ناپایداری هوا و وزش شدید باد در نقاط مختلف این استان، سطح جاده‌های استان لغزنده است و رانندگان بایستی با رعایت قوانین و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان و احتمال بارش برف، رانندگان علاوه بر رعایت نکات ایمنی و داشتن تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ، نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توجه بیشتری داشته باشند.

به گفته مشتری، هم اکنون تردد در محورهای مواصلاتی این استان به ویژه گردنه‌ها و ارتفاعات بدون مشکل خاصی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان افزایش شدت ناپایداری‌های جوی به خصوص در طول شب، وزش باد و برای برخی نقاط نیز بارش باران و احتمال بارش برف پیش بینی شده است.

مدیر راهداری راه و شهرسازی خراسان شمالی همچنین از تمامی رانندگان خواست قبل از حرکت، از طریق شماره ارتباطی ۰۵۸۳۲۲۶۱۰۰۰ مرکز مدیریت راه‌های استان و شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت مسیر تا تردد خود مطلع شوند تا با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به حرکت کنند.