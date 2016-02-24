سید مرتضی فاطمی تهیه‌کننده برنامه «۱۸۰ درجه» درباره قسمت چهارم این برنامه که با موضوع نسبت سینما و انقلاب روی آنتن شبکه افق می رود، گفت: در این برنامه روز جمعه هفتم اسفند روی آنتن می رود چند گفتگو داریم و قرار است به این سوال پاسخ داده شود که آیا باید بین سینماگر و انقلاب اسلامی ارتباطی وجود داشته باشد یا خیر.

وی ادامه داد: محمدمهدی عسگرپور کارگردان سینما و تلویزیون و مسعود ده نمکی کارگردان سینما دو مهمان این برنامه هستند که در این باره بحث می کنند و دیدگاهشان نسبت به این سوال برنامه متفاوت بود. ده نمکی معتقد بود که مفاهیم مرتبط با آرمان های انقلاب را باید با صدای بلند گفت که نمونه‌اش فیلم «فقر و فحشا» که خود او است، اما عسگرپور معتقد بود که باید به شکلی ظریف به این نکات پرداخت.

فاطمی درباره مباحث مطرح شده در قسمت چهارم برنامه «۱۸۰ درجه» عنوان کرد: مباحث مطرح شده پیرامون سینما و انقلاب وارد حوزه های دیگر هم شد، بخشی از این مباحث به سازمان صداوسیما بازگشت و بخشی هم به مدیران فرهنگی و محافظه کار در کشور مربوط می شد. همچنین در این برنامه درباره نبود برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان در حوزه فرهنگ صحبت شد.

وی با اشاره به دیگر مهمانان این برنامه یادآور شد: در این برنامه گفتگوهایی نیز با مایکل ایدینیان تحلیلگر رسانه و اسکات بنت فیلمساز انجام شد همچنین با محمود گبرلو هم صحبت هایی صورت گرفت.

مجری برنامه «۱۸۰ درجه» در پایان درباره اینکه تا چه میزان برنامه به اصلاحیه می خورد، اظهار کرد: تاکنون اصلاحیه چندانی نداشتیم و حتی در برنامه قبل که با حضور محمد قوچانی روی آنتن رفت بیش از ۹۹ درصد برنامه همان بود که ضبط شد و حتی خود آقای قوچانی هم در یک مصاحبه بیان کرد که صحبت هایش سانسور نشده است.