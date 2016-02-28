احمد احمدی با اشاره به فیلم سینمایی «دو دزد و دو پری» به کارگردانی حسین قناعت که در آن به عنوان فیلمبردار حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در ژانر سینمای کودک و نوجوان به تهیه کنندگی بهروز مفید ساخته می‌شود و فیلمبرداری آن اواسط دی ماه به پایان رسید. پریسا پروین نیا تدوین «دو دزد و دو پری» را برعهده دارد که به زودی به پایان می رسد.

این فیلمبردار با اشاره به تجربه حضورش در عرصه سینمای کودک و نوجوان توضیح داد: پیش از این فیلم نیز تجربه کار در سینمای کودک و نوجوان را داشتم و کار با کودکان همیشه برای من لذت‌بخش است و فضای کاملا متفاوت نسبت به کار در سینمای بزرگسال دارد و می توان گفت سینمای کودک از شیرینی خاصی برخوردار است.

وی بیان کرد: «دو دزد و دو پری» قرار است در جشنواره فیلم‌های کودکانان برای اولین بار نمایش داده شود.

احمدی در پایان با اشاره به فیلم سینمایی «جو گندمی» که تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، گفت: در حال آماده کردن شرایط برای تولید این فیلم کمدی-اجتماعی است هستم و امیدوارم بتوانیم زودتر این اثر را جلوی دوربین ببریم.

در فیلم سینمایی «دو دزد و دو پری» بازیگرانی چون شقايق فراهانی، ارژنگ اميرفضلی، بهنوش بختياری، اميرحسين صديق، افشين سنگ‌چاپ، نادر سليمانی، رامين ناصرنصير و مرتضی زارع حضور دارند.