ملت ایران به دنیا نشان خواهد داد که در دفاع از نظام ثابت قدم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام سید مرتضی سقاییان‌نژاد آمده است:

بسمه تعالی

انتخابات از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است که زمینه گسترده‌ای برای مشارکت اقشار مختلف مردم در تعیین سرنوشت خود فراهم می‌کند.

روز جمعه هفتم اسفند ماه، ایران اسلامی عرصه نمایش یکی دیگر از پر شور‌ترین صحنه‌های حماسی در تاریخ خود خواهد بود و این رخداد تاریخی در حافظه ملت ایران و جهانیان به ثبت خواهد رسید.

هفتم اسفند ماه بار دیگر مردم ایران اسلامی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پای صندوق‌های رای خواهند رفت و با حضور پرشور و مثال‌زدنی خود در سی و هشتمین بهار انقلاب اسلامی برگ زرین دیگری را در کارنامه نظام اسلامی به ثبت می‌رسانند.

ملت هوشیار، با بصیرت و همیشه در صحنه ایران اسلامی در تکمیل حرکت پرشکوه خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، بار دیگر با انتخابی آگاهانه سکان هدایت دو نهاد مهم و تاثیرگذار کشور را به دست صالحان و نیکان می‌سپارند و در این مسیر با انتخاب افراد اصلح در تعیین سرنوشت خود همانند همیشه مشارکت خواهند داشت.

در این دوره از انتخابات دشمنان نظام اسلامی طرح‌های جدید و توطئه‌هایی نو طراحی کرده‌اند تا همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود عنوان کردند پروژه نفوذ را از طریق ورود افراد ظاهراصلاح به این دو رکن تصمیم‌گیری در کشور وارد کنند ولی ملت بصیر ایران اسلامی با تکیه بر آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و بهره‌مندی از منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نقشه‌های شوم دشمنان انقلاب را نقش برآب کرده و بار دیگر به دنیا ثابت می‌کنند که در مسیر دفاع از نظام اسلامی و پیروی از رهبری ثابت قدم هستند.