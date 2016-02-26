۱۱ ماموریت جدید شورای عالی اشتغال/ انتصاب تازه در وزارت کار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در حکمی خانم ارغوان فرزین معتمد را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال منصوب کرد. در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این حکم به سمت "رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال " منصوب می شوید.

پس از لغو تحریم ها، بدون تردید یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور، موضوع اشتغال خواهد بود. اینجانب انتظار دارم با توجه به ترتیبات نهادی و سیاستی معطوف به اشتغال، دبیرخانه شورای عالی اشتغال نقش موثرتری در هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های مختلف در زمینه ایجاد اشتغال و متعادل سازی عرضه و تقاضای نیروی کار ایفا نماید.

از اینرو با توجه به اولویت های زیر و ذیل برنامه های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، نسبت به ساماندهی فعالیت های دبیرخانه اقدام نمایید:

- پایش سیاست های کلان اشتغال ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی

- ایجاد ائتلاف بر رشد اقتصادی فراگیر (اشتغال محور)

- ایجاد توافق بر تقسیم کار ملی سازمان ها و نهادهای موثر در حوزه اشتغال کشور

- برنامه ریزی و هماهنگی با نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط برای برگزاری منظم جلسات شورا، کمیسیون های تخصصی و کارگروه های کارشناسی مرتبط

- مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی کلی اشتغال کشور

- اظهار نظر در خصوص لوایح و طرح های مرتبط با موضوع اشتغال

- تهیه و بررسی موضوعات و محورهای اصلی دستور جلسات شورا و کمیسیون تخصصی

- پایش، ارزیابی و پیگیری اجرای مصوبات شورا و کمیسیون تخصصی و انعکاس نتایج

- تهیه و پیشنهاد سازمان کار جدید دبیرخانه شورای عالی اشتغال

- تشکیل کارگروه های مطالعات تخصصی و تقویت ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه اشتغال

- تهیه گزارش عملکرد شورا برای ارائه به مراجع ذیربط