به گزارش خبرنگار مهر، مراجع تقلید در شهر قم از همان ابتدای آغاز رای گیری در پای صندوق های رای حاضر شدند و در بیانات خود مردم را به حضور و ایجاد حماسه ای دیگر در پای صندوق های رای دعوت کردند.

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پس از انداختن رای خود در صندوق شماره ۵۰۵که به شکل سیار است در جمع خبرنگاران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نعمت بزرگی برای نظام اسلامی برشمرد.

این مرجع تقلید اضافه کرد: امیدوارم هر قشری که در این انتخابات شرکت می‌کنند توفیق دهد که به حاجات خودشان برسند.

آیت‌الله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرد که حضور باشکوه مردم در این انتخابات مایه خوشحالی دوستان نظام و ناامیدی دشمنان می‌شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: امیدوارم خداوند به مسئولان و افرادی که انتخاب می‌شوند توفیق دهد بهتر از گذشته برای حل مشکلات مردم قدم بردارند.

رای به کسانی که درد جامعه را درمان کنند

آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی نیز پس از انداختن رای خود در صندوق شماره ۵۰۶ در جمع خبرنگاران بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت:‌ برای اینکه پیشرفت جامعه رقم بخورد و مشکلات حل شود مردم باید در انتخابات شرکت کنند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: از مردم انتظار می‌رود افراد صالح را که بیشتر مجلس به آنها نیاز دارد انتخاب کنند و به کسانی رای دهند که اهل درک و عقل باشند و دردهای جامعه را درمان کنند.

وی گفت: توصیه می‌شود همه کسانی که حائز شرایط شرکت در انتخابات هستند در این انتخابات شرکت کنند.

آیت‌الله سبحانی این انتخابات را مبارک دانست و تاکید کرد: در حقیقت رای، رای مردم است و خداوند پشتیبان ملت اسلامی است.

حماسه ای دیگر در راه است

آیت‌الله العظمی حسین نوری نیز پس از شرکت در انتخابات اظهار داشت: بر همه لازم است در سرنوشت کشور خود و قدرت نظام نقش داشته باشند و با انتخاب خود سیلی محکمی به صورت دشمنان و حامیانش بکوبند.

این مرجع تقلید در توصیه ای به مردم گفت: همه با خروش در انتخابات حضور یابند و رای دهند و با این انتخابات جواب مثبتی به شهدا و آرمان های امام راحل خواهند داد و قدرت و عزت خود را ثابت خواهند کرد.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که متعهد و انقلابی باشند و مشکلات مردم را درک کرده باشند.

به اعتقاد این مرجع تقلید، امروز حماسه ای به وجود خواهد آمد که بسیار برجسته خواهد شد.

مردم با حضور در انتخابات دست رد بر سینه بیگانگان می‌زنند

یکی از مراجع تقلید معتقد است که مردم با حضور باشکوه در انتخابات دست رد بر بیگانگان می‌زنند.

آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق مستقر در حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: پیام ما تشکر از استقلال طلبی و اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم است.

این استاد برجسته حوزه اضافه کرد: ملت ما پیرو امام و رهبری و تابع قرآن و عترت هستند و با حضور در انتخابات دست رد بر بیگانه‌های شرقی و غربی می‌زنند.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه امیدوارم این انتخابات برای همگان مبارک باشد، افزود: نمایندگان مردم باید امانت مردم را حفظ کرده و نظام را به اهداف اصلی‌اش برسانند تا دشمن بیگانه ناامید شود و کشور با همدلی و همزبانی به نتیجه مطلوب برسد.

رضایت امام زمان(عج) ملاک است

آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه رأی خود را در صندوق سیار شماره ۵۰۵ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انداخت و سپس اظهار داشت:‌ از خداوند متعال مسئلت دارم که این مملکت و مردم شریف آن را در پناه عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر امام زمان(عج) از جمیع خطرات و نقشه‌های شوم دشمنان، مصون و محفوظ بدارد و به همه توفیق عنایت فرماید که رضای خاطر شریف آن حضرت را در کارها و برنامه‌ها به دست آوریم.

این مرجع تقلید افزود: مقصد اصلی ما همین است که آن وجود مقدس از ما راضی و خشنود باشند.

آیت‌الله صافی گلپایگانی گفت: خداوند متعال بر عزت این مردم خوب و مملکت ما، با عمل‌کردن به احکام و دستورات شرع مقدس اسلام بیفزاید.

شرکت نکردن در انتخابات اشتباه است

یکی دیگر از مراجع تقلید گفت: اشتباه است که برخی در انتخابات شرکت نمی‌کنند و باید همه حضور گسترده در انتخابات داشته باشیم.

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار شماره ۵۰۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم که حضور گسترده مردم در پای صندوق رای نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی از دوره‌ها نتایج مطلوب نبوده است، عنوان کرد: امیدواریم در این دوره نتیجه برگزاری انتخابات خوب باشد و مردم به نفع اسلام و مملکت رأی دهند.

این مرجع تقلید تأکید کرد: اشتباه است که برخی در انتخابات شرکت نمی‌کنند و باید همه حضور گسترده در انتخابات داشته باشیم.

تقدیر آیت‌الله علوی گرگانی از حضور پرشور مردم در انتخابات

آیت‌الله العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی نیز پس از انداختن رأی خود در صندوق شماره ۵۰۵ قم در جمع خبرنگاران از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران گوش به فرمان رهبری، مراجع تقلید و مردم هستند و لازم است همه مسئولان قدر ملت را بدانند چرا که این ملت باعث عزت و آبروی اسلام و مسلمین هستند.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: مردم در تمام شرایط مطیع بزرگان دین هستند و در اطاعت از رهبری و عالمان دینی دریغ نمی‌کنند.

آیت‌الله علوی گرگانی در پایان گفت‌: از ملت ایران به دلیل لبیک به ندای رهبری و مراجع تقدیر می‌کنم.