به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی ایران در وین روز چهارشنبه با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «رافائل گروسی بار دیگر درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران ابراز نگرانی کرد، اما درباره بمباران غیرقانونی تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران سکوت اختیار کرد.»

در ادامه این پیام آمده است: «این اقدامات تجاوزکارانه همچنین بنیان‌های حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هدف قرار داده‌اند.»

نمایندگی ایران با اشاره به گزارش‌های پیشین آژانس تأکید کرد: «گروسی به‌خوبی می‌داند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تک‌تک گرم‌های مواد هسته‌ای ایران حسابرسی کرده است. گزارش‌های خود او نیز هرگز انحراف حتی یک گرم از این مواد را ثبت نکرده‌اند.»

در بخش دیگری از این پیام تصریح شده است: «در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هیچ سقفی برای سطح غنی‌سازی تعیین نشده است و هیچ‌کس اختیار ندارد به‌صورت خودسرانه سقفی ساختگی تعیین کند.»

نمایندگی ایران در پایان با انتقاد از رویکرد دوگانه مدیرکل آژانس این پرسش را مطرح کرد که چرا وی درباره انباشت تُن‌ها مواد هسته‌ای با غنای تسلیحاتی و پلوتونیوم در سراسر جهان، از جمله در کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای، ابراز نگرانی نمی‌کند.

گروسی پیشتر در گفت‌وگو با رادیو کاراکول کلمبیا، ضمن تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مدعی شد که فعالیت‌های صورت‌گرفته دارای برخی ابعاد نگران‌کننده است و تهران شفافیت و دسترسی‌های مورد درخواست آژانس را به‌طور کامل فراهم نکرده است.