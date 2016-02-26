به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامییه هشتمین جشنواره تجسمی فجر ۸ اسفندماه برگزار می‌شود و با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی فجر و جمعی از مسئولان و هنرمندان همراه خواهد بود.

در این مراسم برگزیدگان این رویداد هنری در بخش مسابقه، فجر ملی، مستندهای تجسمی و پژوهش معرفی خواهند شد و به رسم همه ساله جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش مفاخر هنری از هنرمندان پیشکسوت و باسابقه کشور در شاخه‌های مختلف هنری تجلیل و تندیس طوبای زرین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به همراه مدالیوم این جشنواره به آنها اهدا خواهد شد.

هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از ۹ بهمن ماه سال جاری با برپایی نمایشگاه بخش مسابقه این رویداد با نگاه به هنر معاصر ایران در موسسه فرهنگی هنری صبا فرهنگستان هنر افتتاح شد.

این جشنواره در بخش «فجر و هنر ملی» میزبان آثار نگارگری و خوشنویسی بود که این نمایشگاه نیز در فرهنگسرای نیاوران برپا شد. نمایشگاه «گنج رضوان» با نمایش آثاری با موضوع امام رضا (ع) در موزه فلسطین، بخش فیلم‌های مستند تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران و بخش همایش «هنر معاصر ایران و جهانی شدن» با حضور جمعی از هنرمندان و پژوهشگران از دیگر بخش‌های هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بود.

مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر فردا ۸ اسفندماه با معرفی برگزیدگان این رویداد هنری در تالار وحدت برگزار می‌شود اما نمایشگاه این رویداد تا ۱۷ اسفندماه در موسسه صبا میزبان علاقمندان خواهند بود تا از آثار برگزیده این جشنواره دیدن کنند.