حسین قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای مجسمه‌های شنی در شهریور ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این رویداد هنری پس از حدود دو دهه وقفه، با حضور هنرمندان استان‌های شمالی کشور و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تقویت هویت بومی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در سواحل رامسر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نخستین دوره این جشنواره در دهه ۸۰ برگزار شده بود، افزود: در دوره جدید، هنرمندان استان‌های شمالی کشور در بخش اصلی جشنواره به خلق آثار حجمی با استفاده از شن خواهند پرداخت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر ادامه داد: این رویداد با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری رامسر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان برگزار می‌شود و در کنار بخش اصلی، برنامه‌های جانبی از جمله جشنواره عکاسی و سایر فعالیت‌های هنری نیز پیش‌بینی شده است.

قاسمی معرفی توانمندی‌های گردشگری و هویت فرهنگی رامسر، ترویج فرهنگ شهروندی، توجه به حفاظت از محیط زیست، ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت از هنرمندان و تبدیل سواحل این شهرستان به بستری برای خلق آثار هنری را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد بتواند ضمن تقویت جریان هنرهای تجسمی، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری رامسر را در سطح منطقه فراهم کند.