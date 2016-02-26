به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی امروز گفت: تقوا تنها راه نجات انسان است و مأموریت ما بندگی برای خداست.

خطیب نماز جمعه تهران به خلق حماسه‌ای دیگر از سوی مردم در روز انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: ما امروز شاهد خلق حماسه‌ای دیگر در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم که مردم بصیر ما برای حفاظت از انقلاب همچنان با شور و شعور در صحنه حاضر هستند.

حجت‌الاسلام صدیقی اضافه کرد: یکی از مظاهر این حضور برای حفاظت از انقلاب، حضور پررنگ در انتخابات است.

وی افزود: بنده پیش از آنکه به نماز جمعه بیایم با سخنگوی شورای نگهبان و وزیر کشور صحبت کردم و هر دو گفتند که از اول صبح در سراسر کشور صف‌های رأی دایر بوده است. این مسئله نشانه پیروزی انقلاب است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود گفت: دو پایه نظام، جمهوریت و اسلامیت است. بقای جمهوریت با حضور مردم در صحنه تضمین می‌شود و پایه دوم نظام که اسلامیت است بستگی به ولایت دارد که نیابت امام عصر(عج) را بر عهده دارد.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به ولایت افزود: کسی که ولایت را برعهده دارند، دیده‌بان امینی هستند و هر جا که انحرافی ببینند تذکر داده، نهیب می‌زنند، هشدار می‌دهند و مردم را آگاه می‌کنند.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: این حضور نشانه این است که جمهوریت هر چه پررنگ‌تر باشد پابرجا و نهادینه‌تر است و حضور همه‌جانبه روح انقلاب، جان جامعه ما، مقام معظم رهبری، با دیده‌بانی دقیق و تشخیص مواضع خطر و هشدارهای به موقع معظم‌له نشانه استحکام دینی انقلاب است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جمهوریت و اسلامیت گفت: این دو مسئله از نعمت‌های بی‌بدیل است. در خیلی از کشورها جمهوریت وجود دارد اما یک جمهوریت مصنوعی بوده و مردم به طور طبیعی در سرنوشت خود دخیل نیستند و حزب‌ها برنده و بازنده هستند، اما در کشور ما در این حضور حماسی کسی که برنده است، خود ملت هستند.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در انتخابات گفت: صرفنظر از نتیجه، حضور محیرالعقول دشمن‌شکن مردم نشانه حیات، شعور و آگاهی یک ملت است.

وی تاکید کرد: از این جهت این جشن پیروزی که بعد از جشن 22 بهمن به فضل خدا پیش آمده، نشانه نصرت الهی و عنایت حضرت بقیةالله (عج) است که باید برای آن سجده شکر به جا آورد.

خطیب نماز جمعه تهرن با توصیه به افرادی که هنوز رای نداده‌اند گفت: توصیه من این است کسانی که تاکنون سر صندوق‌های رأی نرفته‌اند در کار خیر شتاب کنند و نباید جا ماند و آخر کار حرکت کرد.

وی گفت: گاهی مانع پیش می‌آید ما از یک ساعت دیگر هم خبر نداریم و انتخابات یک تکلیف و یک حق است.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: ولایت به معنای حکومت دینی است و در روز قیامت از ولایت سؤال می‌شود، این حکومت را شما مردم به وجود آوردید، امام پیشوای ما بود و امروز مقام معظم رهبری پیشگام امام هستند اما کسی که بار بر روی دوش آنهاست مردم هستند که حضور مردم این حکومت را قوام داده است در حالی که ولایت امیرالمؤمنین (ع) چون مردم در کنارشان نبودند، محقق نشد.

وی با اشاره به تشویق قرآن به تشکیل حکومت سالم، ادامه داد: این به دوش مردم است و امام نیز فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است.

حجت‌الاسلام صدیقی در تشریح نکته سوم به برنامه‌های دشمن برای نفوذ پرداخت و اظهار داشت: دشمن در این برهه متوجه شد که روش‌ها و تاکتیک‌های قبلی مبنی بر دلسرد و بدبین کردن مردم بی‌فایده است؛ آنها در انتخابات قبلی مدام می‌گفتند که حضور مردم اثری ندارد و نمایندگان و خبرگان از پیش تعیین شده هستند و واژه تقلب را که در فتنه به زبان آوردند، شیطنتی بود که دشمن در همه انتخابات آن را می‌گفت.

خطیب موقت تهران تأکید کرد: همیشه صندوق‌ها در اختیار دولتی بود که رقیب آن دولت از صندوق‌ها بیرون می‌آمد و در سه، چهار دوره‌ای که ما در عمر خود دیده‌ایم، رقیب‌ها خودشان متصدی صندوق‌ها نبودند بلکه آنها که باید واگذار کنند، سر صندوق‌ها نشسته بودند و کسانی که باید رأی بیاورند متصدی و برگزارکننده انتخابات نبودند بنابراین دیگر حنای دشمن رنگی ندارد.

وی ادامه داد: اکنون و بعد از مسئله توافق و برجام، تمام تمرکز دشمن بر روی نفوذ است و بنا دارند در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نفوذ داشته باشند و از طریق نفوذ در کشور ما دخالت و سرنوشت کشور ما را عوض کنند و به تعبیر مقام معظم رهبری نایب امام زمان (عج) و مرجع بزرگمان، مانند موریانه نظام را از درون تهی کنند که در این راستا باید به چند نکته توجه داشت.

حجت‌الاسلام صدیقی در همین زمینه تصریح کرد: یکی مسئله خلق واژه‌ها یا سوءاستفاده از واژه‌هاست؛ از همان دوره‌های اول انقلاب این مسئله میانه‌روها و تندروها یا افراطی‌ها از چیزهایی بود که برای سرکوب کردن مردم انقلابی گفته می‌شد و در رأس تندروها، امام را تندرو می‌دانستند و آنهایی که در برابر دشمن تسلیم بوده و حساسیت و غیرت لازم را ندارند، میانه‌رو یا معتدل اسم‌گذاری می‌کردند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مسئله نفوذ به انحاء مختلف فرض دارد، گفت: یک فرض آن این است که دشمن جاسوس و ستون پنجم می‌فرستد و در کنار رؤسای ما افرادی را مرموز می‌گذارد و آنها خبر ندارند که این مأمور اجنبی است و اخبار و اطلاعات اینجا را به بیگانه می‌دهد و آنها مرتب در گوش این مسئول می‌خواند و فکر او را عوض و او را از مردم و انقلاب جدا می‌کند.

حجت الاسلام صدیقی اضافه کرد: اسلام از اول مبتلا به خطر منافقین و نفوذی‌ها بوده است.

وی با اشاره به نوع دوم از نفوذ گفت: رؤسای جمهور و پادشاهان کشورهای منطقه نوعاً تحصیل‌کردگان انگلیس، فرانسه و آمریکا هستند و آنها دانشگاه‌های مخصوصی برای ساختن رئیس جمهور دارند که از اول فکر افراد را سکولار بار می‌آورند و در کشور ما هم افرادی هستند که در غرب تحصیل کرده‌اند و فکر این افراد را تغییر دادند.

حجت‌الاسلام صدیقی تاکید کرد: این خطر دوم خطرناک‌تر از نفوذ اولی است.

وی به خطر سوم نیز اشاره کرد و گفت: خطر سوم نفوذ این است که اساساً مردم انقلابی را استحاله می‌کنند.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: ما که با استکبار مبارزه کرده و دشمن خود را شناخته بودیم، قرآن به ما هشدار می‌دهد که از سنگرها بیرون نیایید و همیشه در جبهه باشید، چرا که دشمن دست از سر شما برنداشته و قصد نابودی شما را دارد و با تغییر تدریجی افکار و باورها دشمن این گونه القا می‌کند که در گذشته انگلیس با ما دشمن بود.

خطیب موقت تهران در ادامه به قدردانی از برنامه‌‌های صدا و سیما، شورای نگهبان، وزارت کشور، نیروهای امنیتی و انتظامی و دست‌اندرکاران انتخابات و مردم پرداخت و گفت: هم وزیر کشور و هم سخنگوی شورای نگهبان تأکید داشتند که در سراسر کشور امنیت است و در هیچ جا آب از آب تکان نمی‌خورد و این مسئله برای ما نعمتی فوق‌العاده و بی‌بدیل است.

وی به کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: در حالی که وضع سوریه، یمن و ترکیه را می‌بینیم؛ اینجا خیمه امام زمان و کشتی نجات اهل بیت است.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه اگر انسان فکر کند انگلیس یا آمریکا عوض شده گفت: برخی می‌خواهند باور مردم را به این دشمنان کمر بسته خوش‌بین کنند که خیانتشان تا به امروز از لحاظ ترور، تحریم و بدعهدی کم نشده است، نفوذ محسوب می‌شود و از آن بدتر این است که ما را بی‌تفاوت کنند.

خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: مردم ما تا امروز بر سر قول و بیعتی که با امام و مقام معظم رهبری و خون شهدا بسته‌اند با احدی معامله نکرده‌اند و تا هستند با هیچ دشمنی کنار نخواهند آمد.