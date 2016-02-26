به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۱۵ عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل از ساعاتی دیگر تشکیل جلسه می دهند تا توافق انجام شده میان روسیه و آمریکا برای برقراری آتش بس در سوریه را تائید کنند.

با تائید این آتش بس از سوی شورای امنیت سازمان ملل، این طرح عملا حالت اجرایی به خود می گیرد و از فردا شنبه به اجرا گذاشته می شود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در متن بیانیه ای که شورای امنیت بعد از تائید این آتش بس منتشر خواهد کرد آمده که این توافق گامی رو به جلو برای برقراری آتش بس دائمی در سوریه است.