امشب، اعلام نتایج ۸۰درصد آرا/۷۰میلیون رای به صندوقها ریخته شد

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با حضور در محل ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخاباتی که برگزار شد از نظر حضور بسیار مناسب بوده است و درصد واقعی مشارکت بعد از به دست آمدن کل آرای ماخوذه اعلام خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ۳۳ میلیون رای شمارش شده، بیش از ۶۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما انتخابات را در فضای آرام از نظر امنیتی و سیاسی برگزار کردیم، خاطرنشان کرد: از نظر سلامت انتخابات و قانونی بودن آن تا الان در هیچ نقطه و شعبه‌ای مشکل ابطال انتخابات را نداشتیم.

وزیر کشور تاکید کرد: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی، پشتیبانی و رسانه‌ای بسیار عالی بوده است و ما توانستیم با این همکاری یک مشارکت بالا را محقق کنیم.

وی اظهار کرد: با توجه به دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز گذشته تقریبا نزدیک به ۷۰ میلیون رای به صندوق‌های رای ریخته شده است.

رحمانی فضلی گفت: امیدواریم بعد از اعلام نتایج، رقابت‌ها را کنار بگذاریم و رفاقت‌ها را آغاز کنیم و به مطالبات مردم و رهبری پاسخ دهیم.

وزیر کشور تصریح کرد: تا الان با هماهنگی شورای نگهبان سعی کردیم کمترین شبهه‌ای در سلامت انتخابات نباشد که این مسئله روند کار را کند کرده، اما دقت را بالا برده است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد شمارش‌ها در همه حوزه‌ها انجام شده است و ما منتظر هماهنگی نهایی میان هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت شورای نگهبان هستیم. گاهی برای یک رای هم بین هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت مباحثاتی صورت می‌گیرد. تلاش ما این است که تا آخر امشب ۸۰ درصد نتایج نهایی شهرستان‌ها را اعلام کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به نتایج انتخابات خبرگان در تهران گفت: بر اساس آماری که طی ساعاتی پیش از فرماندار تهران گرفتم، تاکنون شمارش ۳ هزار شعبه در تهران تمام شده است و امیدواریم از اخبار شامگاهی امشب اولین اطلاعات انتخابات تهران اعلام شود.

وزیر کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات چه زمانی خواهد بود، گفت: بعد از تایید نهایی نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان مطابق قانون با فاصله حداکثر یک ماه مرحله دوم برگزار می‌شود که یا در نیمه دوم فروردین و یا در نیمه اول اردیبهشت خواهد بود.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی برخی اخبار حکایت از جلوگیری اعلام نتایج اولیه انتخابات توسط برخی نهادها را داده‌اند، اظهار کرد: هیچ‌گونه شایعاتی را در این مورد و موضوع اعلام نتایج انتخابات قبول نکنید. تاکنون ۳۰۰۰ صندوق رأی برای انتخابات خبرگان در تهران و تقریباً همین مقدار نیز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شمارش شده است.

رحمانی‌فضلی افزود: ما منتظر تعیین صورتجلسه نهایی با هیات‌های نظارت هستیم و انشاءالله اگر این صورتجلسه تائید بشود، در اختیار سیستم قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: در این دوره از انتخابات برای اینکه صحت، سلامت و دقت را افزایش دهیم، در مراحل مختلف یعنی شمارش آرا از شعبه تا ستاد انتخابات، بررسی‌های لازمی انجام می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: همه مراحلی که برای شمارش آرا و تائید آن از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد، برای این است که سلامت و دقت انتخابات افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امشب بتوانیم ۷۰ تا ۸۰ درصد نتایج شمارش شعبه‌های اخذ رأی را اعلام کنیم. از امشب آرای تهران را شروع به شمارش می‌کنیم البته بخشی از آمار خبرگان و مجلس شورای اسلامی در تهران را در اختیار داریم؛ اما تعداد ثبت شده و نهایی شده به آن مقدار بالا نیست که بخواهیم اعلام کنیم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا آرای برخی حوزه‌هایی که تنها یک کاندیدا برای خبرگان داشته‌اند، اعلام نمی‌شود؟ گفت: نتایج خیلی از حوزه‌‌ها برای انتخابات خبرگان نهایی شده است، اما همه امور خبرگان بر عهده شورای نگهبان است و ما فقط مسئولیت اعلام نتایج را بر عهده داریم. در حوزه‌هایی که یک کاندیدا هم دارند، باید تعداد آرا شمرده و سپس اعلام شود.

وزیر کشور در ادامه گفت: میزان آرای شمارش شده و شرکت‌کنندگان در انتخابات بر اساس آرای مأخوذه و آمار استعلام شده است؛ آمارهای استعلامی یعنی افرادی که به شعب مراجعه کرده‌اند و سیستم‌های ما نیز آنها را به ثبت رسانده است.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار ثبتی و استعلامی، حدود ۳۳ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند، اما آمار قطعی آن بر اساس میزان آرای مأخوذه است.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سؤالی در خصوص اعلام غیررسمی نتایج انتخابات از سوی برخی خبرگزاری‌ها و همچنین تخلفات رسانه‌ای در ایام تبلیغات انتخابات، خاطرنشان کرد: قبل از آنکه دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی به ما اعلام شود، ما کمیته‌ای به عنوان کمیته رسانه‌ای داشتیم که همه تخلفات را شناسایی و احصاء کرده است. بعد از ابلاغ دستورالعمل شورای فضای مجازی، بیش از ۳۴۰ تخلف از سوی سایت‌ها و رسانه‌ها به ثبت رسیده است.