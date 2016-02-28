خشونت مسلحانه در دو ایالت آمریکا قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو حادثه تیراندازی جداگانه که دیروز شنبه در ایالت های واشنگتن و ویرجینیا رخ داد، بار دیگر معضل خشونت مسلحانه در آمریکا را گوشزد کرد.

در حادثه اول که در ایالت واشنگتن اتفاق افتاد، مردی به ضرب گلوله همسر، دو پسر ناتنی و یکی از همسایگان خود را به قتل رساند و خود نیز دست به خودکشی زد.

اما در حادثه مشابه ای که در ایالت ویرجینیا اتفاق افتاد، سه پلیس که برای فرونشاندن یک دعوای خانواده گی به منزلی در «ویلیام کانتی» مراجعه کرده بودند، مورد اصابت گلوله صاحبخانه قرار گرفتند که در نتیجه این اقدام یک نفر از آنها که از قرار نخستین ماموریت دوران خدمت خود را انجام می داد، جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

حوادث تیراندازی دیروز شنبه در حالی اتفاق افتاد که در روز جمعه گذشته نیز، مردی مسلح در ایالت «کانزاس» سه نفر را به قتل رساند و ۱۴ نفر دیگر را مجروح کرد.

این اولین باری نیست که خشونت مسلحانه در آمریکا ماجرا ساز می شود و تیراندازی هایی که هر از گاهی در این کشور رخ می دهد، زمزمه اعمال محدودیت بر قوانین حمل آزادانه سلاح را بلند کرده است.