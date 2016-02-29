به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد بستر خلاقیت و نوآوری، حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و توانمند سازی هسته های پژوهشی نو پا در جهت تولید و توسعه محصول تجاری در حوزه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در قالب توسعه برنامه های کاربردی تلفن همراه و فرهنگ سازی و ترویج اقتصاد دانش بنیان از جمله مهمترین اهداف دومین دوره مسابقات ملی نوآوران انرژی و محیط زیست است.

محورهای موضوعی این مسابقه شامل صرفه جویی انرژی، صرفه جویی آب، آب و انرژی، انرژی های تجدید پذیر، خانه های هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست، شهر هوشمند با محوریت انرژی و محیط زیست، کنترل ترافیک، فناوری های جدید با در نظر گرفتن شاخص های انرژی و محیط زیست و آلودگی محیط زیست است.

در این رویداد به اپ های برتر (App)، جوایز نقدی و غیر نقدی ارزنده ای اعطا می شود. این جوایز در چند بخش اپ های برگزیده (App) از نگاه داوران، اپ های برگزیده (App) از نگاه مخاطبان، اپ های برگزیده (App) دانش آموزی و حمایت از اپ های برتر (App) در راستای تجاری سازی خواهند بود.

دومین دوره مسابقات ملی نوآوران انرژی و محیط زیست در تاریخ ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه سال ۹۵ برگزار می شود و علاقمندان حضور دراین مسابقه تا پایان تیرماه جاری برای ثبت نام فرصت دارند.