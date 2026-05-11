۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

رقابت ایده‌های کودکان برای صرفه‌جویی انرژی در «ایدانو»

همزمان با افزایش اهمیت مدیریت مصرف انرژی در جهان و نقش آن در زندگی روزمره، مسابقه «ایدانو» با محوریت صرفه‌جویی در مصرف انرژی به زودی از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه دو سیما، برنامه «ایدانو» با موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی به زودی از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این برنامه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با اهمیت مدیریت انرژی و تشویق آن‌ها به ارائه ایده‌های خلاقانه در این زمینه تولید شده است.

«ایدانو» به تهیه‌کنندگی الهام جهانشاهی و مرضیه شاه‌حسینی و کارگردانی مهیار احمدی، مسابقه‌ای ویژه مخاطبان کودک و نوجوان است که در ۱۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای توسط گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما تولید شده است.

این برنامه از روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

در این مسابقه، مخاطبان کودک و نوجوان می‌توانند ایده‌ها و پیشنهادهای خود را درباره صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی برای برنامه ارسال کنند و با حضور در این رقابت، علاوه بر مشارکت در فرهنگ‌سازی برای پیشرفت و آبادانی ایران، جوایز نفیسی نیز دریافت کنند.

عطیه موذن

