خرید ۱۰ میلیون تن گندم در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، علي قنبري گفت: پيگيري‌ها براي تامين اعتبار خريد گندم در سال ۹۵ در حال انجام است تا مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: به منظور انجام مطلوب عملیات خرید تضمینی گندم، مراكز خريد توسط شركت‌هاي غله مناطق و استانها، جانمایی و تجهيز شده‌اند تا با آمادگي كامل به استقبال فصل جديد خريد برويم.

قنبري اضافه کرد : براي خريد حدود ۱۰ میلیون تن گندم، مبلغ ۱۳ هزار ميليارد تومان اعتبار لازم داريم كه رايزني‌های لازم براي تامين اين میزان اعتبار در حال انجام است.

وي با بیان اینکه دستورالعمل خريد تضميني گندم براي سال آتي تدوين شده و به زودي به شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق و استان‌های مختلف ابلاغ خواهد شد، ادامه داد: قيمت خريد تضميني هرکیلوگرم گندم در سال آینده، براي گندم معمولی ۱۲۷۰۵ ریال و برای گندم دوروم ۱۳۰۶۸ ریال تعيين و تصویب شده است.

معاون وزير جهادكشاورزي عنوان كرد: نرخ جهاني هرکیلو گرم گندم در حال حاضر حدود ۸۰۰ تومان است و دولت در راستاي عمل به اصل اقتصاد مقاومتي و حمايت از كشاورزان، نرخ خريد سال آتي را نسبت به سال جاري ۱۰ درصد افزايش داده است تا توليد اين محصول استراتژیک در كشور افزايش يابد.

مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران درباره ايجاد ساز و كارهاي لازم برای حمل و نقل داخلي گندم و واريز بهاي گندم‌ها به حساب كشاورزان اظهارداشت: هماهنگي‌هاي لازم با شركت‌هاي حمل انجام و قراردادهاي لازم منعقد شده است، ضمن اینکه با بانك عامل نيز هماهنگ کرده‌ايم تا پول گندم‌ها دراسرع وقت به حساب گندمكاران واريز شود.