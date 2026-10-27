انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روند اخذ رأی در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از لحظاتی قبل آغاز شد.

ساکنان سرزمین های اشغالی برای انتخاب نمایندگان بیست‌وششمین دوره کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این انتخابات، بیش از ۷.۳ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و ۳۸ فهرست انتخاباتی برای کسب ۱۲۰ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند.

بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی، شمار افراد واجد شرایط رأی دادن به ۷ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۹۸۱ نفر می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با انتخابات نوامبر ۲۰۲۲، افزایش ۵۴۳ هزار و ۱۷۷ نفری را نشان می‌دهد.

تمام ساکنان سرزمین های اشغالی که دست‌کم ۱۸ سال سن دارند و نامشان در فهرست رأی‌دهندگان ثبت شده است، حق شرکت در انتخابات را دارند. این گروه شامل فلسطینیان دارای تابعیت اسرائیلی و شهرک‌نشینان اسرائیلی ساکن سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز می‌شود، اما میلیون ها فلسطینی که تابعیت اسرائیلی ندارند، از حق رأی در رژیمی که خود را دموکراتیک می داند، بی بهره اند.

بر اساس اعلام روزنامه «اسرائیل هیوم»، یهودیان حدود ۷۷ درصد از واجدان شرایط رأی دادن را تشکیل می‌دهند که حدود ۵ میلیون و ۱۷ هزار نفر را شامل می شود و ۶۸۴ هزار نفر از آنان یهودیان افراطی حریدی هستند.

شمار رأی‌دهندگان مجاز عرب زبان، شامل فلسطینیان مسلمان، مسیحیان عرب و دروزی‌ها، حدود یک میلیون و ۱۵۹ هزار نفر است که ۱۸ درصد از کل واجدان شرایط را تشکیل می‌دهند.

شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از بسته شدن صندوق‌های اصلی، در ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه، ارزیابی های احتمالی حوزه‌های رأی‌گیری را منتشر می‌کنند. این ارزیابی ها، برآوردهای آماری هستند و نباید آن‌ها را نتایج رسمی انتخابات تلقی کرد.

نتایج رسمی به ‌تدریج در طول شب سه‌شنبه و صبح چهارشنبه بعد از شمارش آراء صندوق‌های عادی انجام شده و صورت‌جلسه‌ها به کمیته مرکزی انتخابات انتقال می‌یابند.

شمارش آرای موجود در پاکت‌های دوتایی و بررسی تخلفات احتمالی نیز در روزهای بعد ادامه خواهد داشت. طبق برنامه اعلام‌شده، نتایج رسمی و نهایی انتخابات حداکثر تا چهارشنبه ۴ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر می‌شوند.