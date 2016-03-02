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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

«قند پارسی» به رادیو تهران رفت/ آموزش تلفظ درست کلمات

«قند پارسی» به رادیو تهران رفت/ آموزش تلفظ درست کلمات

برنامه جدید «قند پارسی» از شبکه رادیویی تهران با هدف اعتلای زبان فارسی، درست گفتن و درست نوشتن را تبليغ و توصيه می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، میثم کطائیان تهیه‌کننده برنامه با تاکید بر این که برنامه «قند پارسی» به منظور پاسداشت زبان فارسي روی آنتن رادیو تهران می رود، گفت: در این برنامه به مردم توصيه مي شود، فارسي را در گفتار و نوشتار پاس بدارند. علاوه بر این که درست بگويند، درست هم بنويسند و تا حد امكان از به كار بردن وا‍ژه هاي بيگانه خودداري كنند.

به گفته این تهیه کننده، حذف غلط هاي گفتاري و نوشتاري و پرهیز از کاربرد انواع و اقسام واژه هاي بيگانه از جمله اهداف این برنامه است.

 قند پارسی درست نویسی و انتخاب واژگان فارسی را آموزش می دهد و درباره تلفظ صحیح کلمات و ادای درست واژه ها صحبت می کند. دراین برنامه درباره کاربرد کلمات فارسی و جایگزینی آن با واژه های بیگانه که در صحبت های روزمره متداول شده است، گفتگو می شود.

کطائیان با اشاره به دیگر بخش هایی این برنامه افزود: روش تلفظ و ادای صحیح آواها و واژه ها، ادا کردن حق کلمات و معرفی واژه های بیگانه از دیگر بخش های این ویژه برنامه است.

علی غلامی کارشناس ادبیات فارسی و حشمت‌الله صباغی کارشناس مجری برنامه «قند پارسی» هستند. صباغی از سال ۱۳۸۹ تاکنون به‌عنوان پژوهشگر ارشد، به‌صورت تمام‌وقت در گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی کار می‌کند.

«قند پارسی» کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تازگی در جدول پخش این شبکه قرار گرفته است و هر روز ساعت ۱۲:۴۰ از موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز روی آنتن می رود.

کد مطلب 3570969
محیا رضایی کلانتری

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