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۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

سلسله برنامه های «عکس‌نشست» در شیراز برگزار می شود

سلسله برنامه های «عکس‌نشست» در شیراز برگزار می شود

شیراز- سلسله نشست های «عکس‌نشست» با حضور کارشناسان هنر عکاسی از جمعه ۱۴ اسفندماه جاری آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از برنامه‌های «عکس‌نشست» با موضوع نقد و بررسی آثار نمایشگاه «آن‌ها که من بودند» جمعه ۱۴ اسفند۹۴ از ساعت ۱۶:۳۰ در تالار حافظ شیراز برگزار می‌شود.

این سلسله نشست‌ها به منظور نقد و تحلیل آثار و عکس‌های به نمایش در آمده از عکاسان از این پس در شیراز برپا شود.

اولین دوره از این نشست‌ها با حضور کیهان ولی‌نژاد، سجاد آورند و غلامرضا یزدانی به بررسی و نقد آثار نمایشگاه «آنها که من بودند» از مهشید محبوبی‌فر که در نمایشگاهی که از ۱۶ تا ۳۰ بهمن ۹۴ در گالری نارنج شیراز دایر شده بود، می‌پردازد.

کد مطلب 3570985

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