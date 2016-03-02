به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از برنامههای «عکسنشست» با موضوع نقد و بررسی آثار نمایشگاه «آنها که من بودند» جمعه ۱۴ اسفند۹۴ از ساعت ۱۶:۳۰ در تالار حافظ شیراز برگزار میشود.
این سلسله نشستها به منظور نقد و تحلیل آثار و عکسهای به نمایش در آمده از عکاسان از این پس در شیراز برپا شود.
اولین دوره از این نشستها با حضور کیهان ولینژاد، سجاد آورند و غلامرضا یزدانی به بررسی و نقد آثار نمایشگاه «آنها که من بودند» از مهشید محبوبیفر که در نمایشگاهی که از ۱۶ تا ۳۰ بهمن ۹۴ در گالری نارنج شیراز دایر شده بود، میپردازد.
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