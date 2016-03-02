به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حزب سوسیالیست به رهبری «پدرو سانچز» در انتخابات پارلمانی دسامبر سال ۲۰۱۵ درجایگاه دوم بعد از حزب ملی محافظه کار (PP) به رهبری «ماریانو راخوی» قرار گرفت. اما از آنجا که حزب محافظه کار فاقد اکثریت مطلق پارلمانی است برای تشکیل دولت به جلب حمایت سایر احزاب سیاسی نیاز داشت که در تحقق این امر ناکام ماند و مسئولیت تشکیل دولت به سوسیالیست ها واگذار شد.

آخرین مهلت سانچز برای جلب حمایت سایر اعضا به تشکیل دولت ائتلافی پایان هفته جاری خواهد بود حال آنکه به گفته تحلیلگران شانس وی برای رسیدن به این هدف بسیار ضعیف است.

چنانچه وی امروز موفق به کسب رای اعتماد از پارلمان نشود، روز جمعه نیز از فرصت دوباره برای اثبات توانایی خود برخوردار خواهد شد.

اما اگر نتیجه رای گیری دوم به نفع سانچز نباشد، پارلمان دو ماه برای تشکیل دولت جدید فرصت خواهد داشت؛ در غیر این صورت انتخابات زودهنگام تقریبا چهار ماه دیگر در تاریخ ۲۶ ماه میلادی ژوئیه برگزار می شود.

سانچز برای تشکیل دولت و تبدیل شدن به نخست وزیر اسپانیا به رای نیمی از پارلمان ۳۵۰ نفری این کشور نیاز دارد حال آنکه حزب سوسیالیست و شریک ائتلافیش «سیودادانوس» روی هم تنها ۱۳۰ کرسی را تصاحب خواهند کرد و احزاب ملی محافظه کار و «پودموس» هم حاضر به تشکیل ائتلاف با آنها نیستند.