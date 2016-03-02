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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱:۰۶

احتمال کشف بقایای هواپیمای گم شده مالزی در موزامبیک

احتمال کشف بقایای هواپیمای گم شده مالزی در موزامبیک

بررسی های اولیه توسط کارشناسان محلی از احتمال کشف لاشه متعلق به یک هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، گفته می شود بقایای هواپیمای پرواز شماره  MH۳۷۰ متعلق به کشور مالزی نزدیک سواحل موزامبیک کشف شده است.

بر اساس این گزارش لاشه هواپیمایی نزدیک سواحل موزامبیک و ماداگاسکار کشف شده است که در بررسی های اولیه، به هواپیمای گم شده متعلق به کشور مالزی نسبت داده شده است.

بررسی های اولیه کارشناسان محلی این احتمال را مطرح کرده است که لاشه کشف شده متعلق به یک هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ است و شباهت زیادی به هواپیمای مالزی دارد. قرار است لاشه کشف شده مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد.

هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات مالزی و شرکت بوئینگ در مورد لاشه کشف شده منتشر نشده است.

کد مطلب 3571549

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