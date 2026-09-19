هوای گرم قم تا روزهای آینده ماندگار است

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی ها، شرایط جوی امروز شنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد.



ترابیان ادامه داد: دمای هوا در روز شنبه تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و کمینه دما نیز به ۲۱ درجه می‌رسد.



کارشناس هواشناسی قم بیان کرد: از روز یکشنبه سرعت وزش بادهای شرقی در برخی نقاط افزایش می‌یابد و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود خواهد داشت.



وی گفت: برای روز یکشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط مستعد همراهی آن با گردوخاک انتظار می‌رود.



ترابیان افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه حدود ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و دمای هوای شهر قم نیز در این روز به ۳۹ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و کمینه دما ۲۳ درجه پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به روند دمایی استان در روزهای پیش رو اظهار کرد: دمای هوا طی پنج روز آینده تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت و هوای گرم همچنان در استان تداوم خواهد داشت.



ترابیان عنوان کرد: وزش باد در روز دوشنبه به‌تدریج کاهش می‌یابد اما برای روز سه‌شنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی شده است و در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.



وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با کمینه دمای ۱۶.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را ثبت کرده و جمکران با بیشینه دمای ۳۹.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.



وی گفت: این وضعیت جوی نشان می‌دهد که طی روزهای شنبه و یکشنبه، در کنار ماندگاری دمای بالا، روند وزش بادهای شرقی اهمیت بیشتری خواهد داشت و در مناطق مستعد استان احتمال بروز گردوخاک و افت کیفیت هوا وجود دارد.