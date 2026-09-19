  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۲

توقیف ۸۲ خودروی فاقد پلاک در زاهدان

توقیف ۸۲ خودروی فاقد پلاک در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی زاهدان از توقیف ۸۲ دستگاه خودروی فاقد پلاک و مخدوش کردن آن طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش، مأموران پلیس زاهدان طی ۷۲ ساعت گذشته ۸۲ دستگاه خودرو را مطابق قانون توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستام زاهدان افزود: پلیس با وسایل نقلیه فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش که برخلاف قوانین و مقررات تردد می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

سرهنگ نوری با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست پیش از تردد، از نصب و خوانا بودن پلاک خودرو اطمینان حاصل کنند و از هرگونه تغییر یا دستکاری در پلاک خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و پیشگیری از تخلفات انجام می‌شود و مأموران پلیس در صورت مشاهده خودروهای فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6951065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه