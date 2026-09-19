توقیف ۸۲ خودروی فاقد پلاک در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش، مأموران پلیس زاهدان طی ۷۲ ساعت گذشته ۸۲ دستگاه خودرو را مطابق قانون توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستام زاهدان افزود: پلیس با وسایل نقلیه فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش که برخلاف قوانین و مقررات تردد می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

سرهنگ نوری با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست پیش از تردد، از نصب و خوانا بودن پلاک خودرو اطمینان حاصل کنند و از هرگونه تغییر یا دستکاری در پلاک خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای ارتقای نظم و امنیت ترافیکی و پیشگیری از تخلفات انجام می‌شود و مأموران پلیس در صورت مشاهده خودروهای فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، برابر قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد.