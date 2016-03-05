حضور ۱۰ فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۶ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره فیلم کن، تاکنون ۱۰ فیلم کوتاه ایرانی برای نمایش در بخش «کورنر» جشنواره کن ثبت نام کردهاند. شرکت در این بخش جنبی فرصتی را فراهم می آورد تا صاحبان فیلم ها و پخش کنندگان آنها با مسولان جشنواره های مختلف دیدار و گفتگو داشته باشند.
«باهر ، ذهن او» ساخته حسن آخوندپور. ۲۵ دقیقه
محصول نوامبر ۲۰۱۵/ در بخش تجربی در ژانر درام، تریلر
خلاصه: یک زن جوان فکر میکند همسرش با زنی دیگر ارتباط دارد. برای یافتن حقیقت، چیزهایی هست که او را مظنون میکند. ذهن او آنقدر مغشوش میشود که دیگر فاصله بین حقیقت و خیال را گم می کند...
نویسنده فیلمنامه این فیلم کوتاه رضا تفکر است و داود رحمانی فیلمبرداری را انجام داده است. کارن همایونفر سازنده موسیقی متن فیلم است و حسن آخوندپور تدوین فیلم را انجام داده است.
مهتاب کرامتی در این فیلم بازی کرده و صداگذاری را ایرج شهزادی برعهده داشته است.
«+H» ساخته محمدرضا رضایی. ۴ دقیقه
محصول فوریه ۲۰۱۶/ در بخش تجربی در ژانر اجتماعی، جنایی
«بدون بلیت» ساخته صبا قاسمی. ۲۸ دقیقه
محصول آگوست ۲۰۱۵ / در بخش تجربی در ژانر درام، اجتماعی
این فیلم به صورت دیجیتال فیلمبرداری شده است. مجید یزدانی فیلمبرداری، محمود موسوی آهنگساز، پالیز خوشدل تدوینگر و محمود موسوی امور صدای این فیلم را برعهده داشتهاند.
خلاصه: ۳۰ ام ژانویه ۲۰۱۴ تنها روزی بود در ایران که مردم بدون بلیت می توانستند به طور رایگان به سینما بروند.
«اتاق شماره ۱۳» ساخته مهدیه توسی، میثم عقبایی. ۱۵ دقیقه
محصول فوریه ۲۰۱۶/ در بخش داستانی، ژانر درام
خلاصه: این فیلم حول دو شخصیت پسر ناتوان میچرخد؛ سهراب مشکلات فیزیکی دارد و به دلیل فقدان و آموزش قادر به حرف زدن و حرکت نیست.
نویسنده فیلمنامه مهدی توسی و میثم عقبایی هستند و میثم عقبایی تدوین آن را انجام داده است.
بازیگران: علی پویا قاسمی، صالح علویزاده، نکیسا بهشتی نژاد، رضا دشتکی، سهیل کرمیار، محمد غلامی، سمیرا سلامی، زهره شاهمحمدی
«پیرمرد و دریا» ساخته علی فراشبند، محمدرضا گودرزی. ۲ دقیقه
محصول دسامبر ۲۰۱۵/ در بخش داستانی، ژانر اجتماعی
خلاصه: یک پیرمرد نابینا روی نیمکت دریاچهای خشک مینشیند و در ذهنش رویای ماهیگیری میبافد.
نویسنده فیلمنامه علی فراش بند و محمدرضا گودرزی هستند و فیلمبرداری را مسعود احمدی برعهده داشته و تدوین این فیلم را شیما پورسهمالدین انجام داده است.
بازیگر: نادر شهسواری
تهیه کننده: حوزه هنری فارس
«صلح سرخ» ساخته رحیم توفان. ۱۵ دقیقه
محصول ژانویه ۲۰۱۶/ زبان ترکی و کردی، در بخش داستانی، ژانر درام، اجتماعی
خلاصه: یکی از محافظان مرز ترکیه شیفته دختری سوری است و پناهندگان سوری از این موقعیت استفاده میکنند تا در زمان دیدار این دو از مرز عبور کنند. دختر میفهمد که خانوادهاش در کار عبور مخفیانه پناهندگان از مرز هستند و در بین عشق و خیانت گیر میکند.
فیلمنامهنویس شهنام سجودیزاده و فیلمبردار شاهین توفان بوده اند و تدوین فیلم را رحیم توفان انجام داده است. صدابرداری این فیلم را وفا ابریشمی برعهده داشته است.
بازیگران: کاترین اصلانی، هاشم قدیمی، حسین خانی، سمیه توفان
فیلم کوتاه «صلح سرخ» با سه ماه پیش تولید و ۱۲ روز فیلمبرداری در منطقه جنگلی و کوهستانی اردبیل تولید شده است.
«میراث» ساخته عباس خسروجردی و منیژه سراج. ۱۱ دقیقه
محصول فوریه ۲۰۱۶/ زبان فارسی، در بخش تجربی، ژانر اجتماعی
خلاصه: از زمانهای بسیار دور، انسان به دنبال حقیت بوده است؛ حقیقت زندگی، مرگ و زندگی پس از مرگ و ...
فیلمبرداری این اثر را مهرداد سلیمانی و مرتضی فردباقری انجام داده اند و موسیقی ساخته کمال متین قهرمان است. تدوین این فیلم برعهده مهرداد سلیمانی بوده است.
بازیگران: کبری احمدی، ادمون اوراهی، علی پرسا، حسین حکیمیپور، عبدالله کیقبادی
«اتاق» ساخته بنیامین هفتلنگ. ۱۳ دقیقه
محصول: سپتامبر ۲۰۱۵/ زبان فارسی، در بخش داستانی، ژانر درام خیالی
خلاصه: سالها پیش، در یک اتاق کوچک در نیویورک زندگی یک مرد و یک زن با آنچه آنها را دربرگرفته و سایه شبحوار یک مرد ناشناخته که همیشه به اتاقشان خیره شده، شکل گرفته است. با این همه زن سالهاست از وجود او خبر دارد.
فیلمنامه این فیلم را بنیامین هفتلنگ و هاله هفتلنگ نوشتهاند.
بازیگران: یگانه کلهر، آریان ریسباف
«درد مشترک» ساخته هستی مهامی، ۲۲ دقیقه
محصول فوریه ۲۰۱۶/ زبان فارسی، در بخش تجربی، ژانر درام، اجتماعی
خلاصه: یک بچه به پدرش مردی را نشان میدهد که گوشی موبایلش را دزدیده است، این در حالی است که مادرش گوشی شکسته را در کیف او پیدا میکند. پدر با یک گوشی به خانه باز میگردد که ادعا دارد از دزد پس گرفته است.
تدوین: بهرنگ سنجابی
بازیگران: مرضیه برومند، فرانک کلانتر، محمد مهدی حسینی نیا
«متاسفانه» ساخته شاهرخ دولکو. ۲۶ دقیقه
محصول آگوست ۲۰۱۵/ زبان فارسی، ژانر درام
خلاصه: یک زن و یک مرد. یک کافه و صحبت درباره مشکل. همسر مرد او را فریب داده و او دارد در این باره با خواهر همسرش صحبت میکند...
بازیگر: آتیلا پسیانی، الهام کردا
شصتونهمین جشنواره فیلم کن از ۱۱ تا ۲۲ می مصادف با ۲۲ اردیبهشت تا دوم خرداد در جنوب فرانسه برگزار میشود.
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