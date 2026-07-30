عدالت در خاموشی و قطع برق به سبک شرکت توزیع برق استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع برق استان یزد در تکمیل اطلاعیههای پیشین مبنی بر لغو اعمال محدودیت تأمین برق در ساعات شب پس از ساعت ۱۹ و همچنین پیامهای برخی شهروندان در خصوص قطعی برق شبانه در تعدادی از مناطق استان، اطلاعیه جدیدی صادر کرد.
آن دسته از مشترکین برق استان که همچنان در ساعات شب با محدودیت تأمین برق مواجه هستند، بر روی فیدرهای مشترک با نیروگاههای خورشیدی قرار دارند.
این مشترکین به دلیل قرار داشتن بر روی این فیدرها، در طول روز مشمول خاموشی دو ساعته برنامهریزیشده نمیشوند؛ از اینرو، بهمنظور اجرای عادلانه برنامههای مدیریت بار شبکه، محدودیت تأمین برق آنان در ساعات شب اعمال میشود.
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