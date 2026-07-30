انجام ۱۵۱ پرواز ویژه زائران اربعین حسینی از فرودگاه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی بنی در خصوص آمار تجمیعی پروازهای زائران اربعینحسینی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد اظهار کرد: از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه ۱۴۰۵ تعداد پروازهای ورودی به نجف ۵۰ پرواز بوده که در این پروازها ۶۲۰۹ نفر جابهجا شدهاند.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی افزود: همچنین در این بازه زمانی ۵۰ پرواز از نجف به مشهد انجام شده که ۶۰۹۷ مسافر را جابهجا کرده است.
وی بیان کرد: فرودگاه مشهد از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه ۲۵ پرواز ورودی به بغداد داشته که ۳۰۲۳ مسافر با این تعداد پرواز جابهجا شدهاند. ۲۶ پرواز نیز از بغداد به مشهد ۳۰۵۲ مسافر را جابهجا کرده است.
امانی بنی خاطرنشان کرد: در مجموع از تاریخ ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه ۱۵۱ پرواز ویژه زائران اربعین از فرودگاه بینالمللی مشهد انجام شده که ۱۸ هزار و ۳۸۱ مسافر را جابهجا کرده است.
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