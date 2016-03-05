برگزیدگان پنجمین جشنواره حسنات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قطار پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان در ایستگاه پایانی خود و در بخش مستند برترین‌های خود را شناخت و از بین ۲۲ اثر در بخش مستند ۹ اثر را در آئین اختتامیه مورد تقدیر قرار داد.

بر این اساس و بر اساس نظر هیات داوران پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان جایزه فیلم برتر جشنواره در بخش مستند به فیلم «لیر» ساخته محمدرضا حافظی همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت.

جایزه بهترین کارگردانی بخش مستند نیز به «قارلی داملار» ساخته هایده مرادی همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخاز و جایزه نقدی تخصیص یافت.

»چنگار» ساخته فاطمه بهروز نیز جایزه بهترین پژوهش فیلم مستند همراه با جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره را دریافت کرد.

جایزه ویژه هیأت داوران در بخش مستند نیز به «چاق، کچل، سیبیلو» ساخته محسن نجفی مهری همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت.

»خواهرم محدثه» ساخته عاطفه محرابی نیز اثر برگزیده فیلم قابل تقدیر مستند پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان شد که علاوه بر جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره را نیز دریافت کرد.

»لیر» ساخته محمدرضا حافظی نیز موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند از نگاه دوستان زاون قوکاسیان شد که به این اثر لوح سپاس، یادمان جشنواره و جایزه نقدی نیز تعلق گرفت.

اتاق بازرگانی نیز تقدیر ویژه خود را به خاطر پرداختن به موضوع کارآفرینی و تسهیل گری از اثر «ژین» ساخته هوشنگ میرزایی همراه با لوح سپاس و صنایع دستی اصفهان انجام داد.

»بخشش مریم» ساخته مهدی شعبانی نیز به دلیل پرداختن به مضامین قرآنی موفق به صنایع دستی، لوح سپاس تقدیر ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برای پرداختن به مضامین قرآنی را به خود اختصاص داد.

»گچ» و «آب یخ» در بین آثار برگزیده داستانی پنجمین جشنواره حسنات

همچنین در بخش داستانی نیز بر این اساس در بخش داستانی و در سه سطح ملی، تجربی و تجربه نخست ۱۷ نفر از هنرمندانی که آثارشان به بخش مسابقه این دوره از جشنواره راه یافتند تجلیل شدند.

از این رو در بخش داستانی ملی جایزه ویژه هیأت داوران در بخش داستانی، به همراه جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به فیلم «گچ» ساخته محمد صادقی تعلق گرفت.

جایزه فیلم برتر داستانی در بخش ملی نیز به همراه جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به فیلم « آب یخ» ساخته جلال ساعدپناه تعلق گرفت.

»باد هر وقت که بخواهد می وزد» ساخته مریم اسمی خوانی نیز موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی فیلم داستانی در بخش ملی، جایزه نقدی، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره شد.

تقدیر ویژه هیأت داوران برای کارگردانی فیلم داستانی در بخش ملی نیز از اثر «قمارباز» ساخته کریم لک زاده صورت گرفت که این اثر موفق به دریافت جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره شد.

»هوادار» علی دلکاری نیز جایزه بهترین فیلمنامه فیلم داستانی در بخش ملی را به خود اختصاص داد که جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره را نیز دریافت کرد.

تقدیر ویژه هیات داوران از فیلم داستانی در بخش ملی از «دیوار کشی» احمد تیموری بود که همچنین موفق به دریافت یادمان جشنواره، لوح سپاس و جایزه نقدی شد.

تقدیر دیگر ویژه هیات داوران از فیلم داستانی در بخش ملی از «کودکان ابری» رضا فهیمی است که با دریافت جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره اهدا خواهد شد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان نیز برای پرداختن به مضامین قرآنی تقدیر می کند از فیلم داستانی «روز زوج» ساخته حمید معصوم دوست نیز تقدیر کرد و علاوه بر جایزه نقدی، لوح سپاس این اداره و صنایع دستی به این اثر تخصیص یافت.

اداره کل امور زندان‌های استان اصفهان نیز از اثر در راه به خاطر پرداختن به مضامین انسان دوستانه با تقدیم صنایع دستی ساخته دست مددجویان تقدیر کرد از فیلم داستانی «در راه» اثر امیر صرافها.

»به خاطر هیچ» عسل غریب، جایزه بهترین فیلم داستانی در بخش تجربی را به خود اختصاص داد و در نهایت موفق به دریافت جایزه نقدی، یادمان جشنواره و لوح سپاس شد.

فیلم قابل تقدیر در بخش تجربی به فیلم «جار» سینا مصطفی زاده با اهدای جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره معرفی شد.

»لام تا کام» محسن بانصیری نیز جایزه بهترین فیلم داستانی در بخش تجربه نخست را با دریافت جایزه نقدی، یادمان جشنواره و لوح سپاس دریافت کرد.

جایزه فیلم داستانی قابل تقدیر در بخش تجربه نخست نیز همراه با جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره به اثر «همین» ساخته حمیدرضا حسینیان تعلق گرفت.

«ناگهان باد برمی‌خیزد» و «دایره گچی» اولین‌های پویانمایی جشنواره پنجم

همچنین در پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان ۴۳ اثر در بخش پویانمایی به بخش مسابقه راه یافتند که از این تعداد هشت اثر برگزیده شدند.

در این راستا در بخش ملی پویانمایی ملی «ناگهان باد بر می‌خیزد» ساخته ادریس سامانی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم پویانمایی در بخش ملی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی شد.

جایزه دومین فیلم برتر پویانمایی در بخش ملی نیز به اثر «نقش هر پرده» ساخته مریم فرح زاده همراه با جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره تعلق گرفت.

جایزه بهترین فیلم پویانمایی در بخش تجربی به اثر «دایره گچی» ساخته سهیل سراجی، بهارکیامقدم و امین جوادی همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اعطا شد.

فیلم «مکعب» ساخته فرهاد نجفی فرد، موفق به دریافت جایزه فیلم پویانمایی قابل تقدیر در بخش تجربی همراه جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره شد.

»آینه» اعظم کاشفی کیا نیز جایزه فیلم پویانمایی قابل تقدیر در بخش تجربی را همراه با جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره دریافت کرد.

جایزه فیلم پویانمایی قابل تقدیر در بخش تجربی نیز به فیلم «امید» ساخته آروین مدقالچی همراه با جایزه نقدی، لوح سپاس و یادمان جشنواره تعلق گرفت.

کانون پرورش فکری استان اصفهان به دلیل ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در نسل آینده سازان جامعه از فیلم «تمام زمستان هایی که ندیده ام» ساخته امید خوش نظر با تقدیم لوح سپاس و صنایع دستی تقدیر کرد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برای پرداختن به مضامین قرآنی از فیلم پویانمایی «مستوره» ساخته شکیبا مهدویان با تقدیم لوح سپاس و صنایع دستی تقدیر کرد.

سه فیلمنامه برگزیده پنجمین جشنواره حسنات

همچنین در این جشنواره ۴۱ اثر در بخش فیلمنامه به بخش مسابقه راه یافتند که از این تعداد سه اثر برگزیده شدند.

جایزه بهترین فیلمنامه داستانی به اثر «روشنایی در پوتین» نوشته بابک نبی زاده همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تعلق گرفت.

»خورشیدآسمان، خورشید کاشی» نوشته زیبا ارژنگ، جایزه بهترین فیلمنامه پویانمایی را همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد.

جایزه بهترین فیلمنامه مستند نیز به «۳۳۰ سی سی خاطره» نوشته الهام معروفی همراه با تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی اهدا شد.