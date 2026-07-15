به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوبگاه وزارت خزانهداری آمریکا، واشنگتن در بیانیه ای ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) ۷ فرد و نهاد دخیل در یک شبکه بینالمللی حمایت از تلاش های مرتبط با تهیه سلاح به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خصمانه خود مدعی شد: افرادی که امروز تحریم شدهاند، نمونهای از استفاده ایران از شرکتهای هواپیمایی و حمل و نقل خارجی، مجاری مالی و هماهنگ کنندگان سفر برای پنهان کردن نقش سپاه در تهیه و جابجایی مواد و پرسنل در سطح جهان هستند.
بر اساس ادعای وبگاه وزارت خزانهداری آمریکا، تحریم شدگان از افراد و نهادهایی از روسیه، ایتالیا و نیجریه نیز هستند.
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