مخالفت واشنگتن با خودمختاری کردهای سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، وی بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه توسط دولت جدید این کشور بعد از پایان توافق آتش بس در این کشور تاکید کرد.

کربی با اشاره به شروع مذاکرات دیپلماتیک میان دولت و مخالفان سوری بعد از کاهش شدت درگیری ها در سوریه گفت: دیدارها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات شروع شده است و در صورت تحقق چنین امری، دولت جدید در برآورده کردن نیازهای ملت سوریه سهیم خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد حتمال ریاست جمهوری مجدد بشار اسد در صورت پیروزی وی در انتخابات گفت: موضع واشنگتن در خصوص آینده اسد تغییری نکرده است و او نقشی در آینده سوریه نخواهد داشت، آمریکا به دنبال تشکیل دولتی بدون حضور اسد است.