به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار پیش از ظهر شنبه در جشنواره طرح های برگزیده شرکت های تعاونی روستایی کشور که در دهکده ورزشی المپیک شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: برای تحقق مهاجرت معکوس به روستاها نیازمند استفاده از طرح ها و ایده های برتر دهیاری ها در روستاهای کشور هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این جشنواره برای شناخت ظرفیت های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی به مدت یکسال برگزار می شود، گفت: برگزاری جشنواره تعاونی های روستایی های کشور با هدف احیای دهیاری ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

به گفته معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ۷۰ اثر و طرح دهیاران از ۳۱ استان کشور، ۲۱ اثر و طرح از ۱۶ استان به جشنواره اقتصاد و فرهنگ تعاونی های روستایی راه یافته است که ۵ اثر برتر به عنوان الگو در اختیار همه دهیاری ها قرار می گیرد.

رویکرد دولت احیای چرخه اقتصادی و فرهنگی در روستاها است

کوشش تبار تصریح کرد: الگوهای ارائه شده در قالب چارچوب علمی و به صورت بسته در اختیار دهیاران قرار می گیرند.

وی در پایان سخنان خود، با اشاره به اینکه ۳۲ هزار دهیاری در کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر دهیاری ها ۱۲ نوع خدمت عمرانی و فرهنگی از جمله تبدیل مدرسه به هتل سه ستاره برای گردشگری و جلب مشارکت مردم در بازسازی ابنیه، پیاده سازی طرح های عمرانی با قیمت کم و کیفیت عالی، جمع آوری زباله و بسته بندی میوه با در نظر گرفتن ارزش افزوده انجام داده اند که مورد بررسی و الگو سازی قرار می گیرد.

در ادامه این مراسم هیربد معصومی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تاکید بر اینکه رویکرد دولت احیای چرخه اقتصادی و فرهنگی در روستاها است، گفت: با توجه به اینکه بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی خدمات روبنایی زیادی به روستا ها ارائه کرده اند باز شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها هستیم به همین منظور باید به دنبال احیای چرخه و تثبیت جمعیت در روستاها باشیم.

۳۵۰ روستا در استان البرز وجود دارد

معصومی اضافه کرد: در سال جاری ۱۰۰ طرح عمرانی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال برای تثبیت سکونت در روستاها ی استان انجام شده و تلاش ها معطوف این مهم است که مهاجرت به روستاها با تولید همراه شود.

در ادامه سید محمد رضا رضوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با تاکید بر اینکه ۳۵۰ روستا در این استان البرز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۲۷ روستا دارای دهیاری هستند و ساماندهی نیروی انسانی، وضعیت محیط دهیاری ها در مناطق روستایی از اولویت ها است.

وی در پایان اجرای طرح سیستم مدیریت انبوه با هدف تسهیل در خدمات اداری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز را به عنوان یکی از طرح های مهم نام برد که در استان البرز اجرا می شود.