گسترش فولاد تبریز سال آینده مدعی لیگ برتر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند بعداز ظهر شنبه در نشست خبری بعد از بازی با گسترش فولاد تبریز با اشاره به اینکه بازیکنانم امروز یکی از مدرن ترین بازی های لیگ را به نمایش گذاشتند، افزود: امروز خیلی خوب بودیم و بازی خوبی به نمایش گذاشتیم.

وی با اشاره به اینکه من در این پیروزی قاطع کمترین نقش را داشتم، گفت: به لطف خدا وحمایت مجموعه باشگاه و تلاش بازیکنان باعث شد تا به خوبی امروز بازی کنیم و نتیجه دلخواه خودمان را بگیریم.

کمالوند همچنین با تاکید بر اینکه باید شاکله اصلی تیمم برای سال آینده حفظ شود، اظهار داشت: اگر نفراتی خوب و زبده جذب کنیم می توانیم سال آینده سهمیه آسیایی کسب کنیم و مدعی قهرمانی لیگ برتر باشیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به همدلی بازیکنانش و مجموعه باشگاه اشاره کرد و گفت: بچه ها همدل هستند و برای موفقیت تیم تلاش می کنند و نمونه آن را دیدید که ابراهیمی پنالتی را به پیمنتا داد تا او گل بزند، بازیکنانم در لحظات دشوار فداکاری می کنند.

دو تیم گسترش فولاد تبریز و استقلال اهواز در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشورمان، از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد به مصاف هم رفتند و در پایان گسترش فولاد موفق شد این بازی را با نتیجه پرگل و قاطع چهار بر صفر به نفع خود به پایان برساند.

گل اول تیم گسترش فولاد را حمیدی در دقیقه ۳۷ به ثمر رساند و گل دوم و سوم این تیم را نیز پیمنتا در دقیقه ۴۲ و ۵۰ به ثمر رساند. گل چهارم تیم تبریزی را نیز سامان نریمان جهان در دقیقه ۷۹ به ثمر رساند.

گسترش فولاد با این سه امتیاز ۵۱ امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بالا از تیم همشهری تراکتورسازی در جدول پیشی گرفت و در مکان هفتم جدول جای گرفت.