زهره عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که دوره‌های کوتاه مدت معارفی از شنبه هفته جاری به مدت دو روز در جامعة الزهرا(س) آغاز شده است، گفت: در این دوره‌ها بیش از ۴۰۰ طلبه خواهر ایرانی و بخش بین الملل حضور دارند.

وی افزود: با توجه به این که در آستانه ایام نورزو و ایام تبلیغی طلاب قرار داریم برگزاری این دوره‌ها می‌تواند در نشر معارف فاطمی میان طلاب به ویژه طلاب خواهر نقش موثری داشته باشد.

مدیرکل تبلیغ و ارتباطات جامعه الزهرا(س) با تاکید بر این که در حال حاضر متاسفانه فرهنگ فاطمی در جوامع اسلامی در خطر تضعیف قرار دارد، گفت: اگر بتوان با کمک مبلغان خواهر به ویژه در میان زنان به عنوان قشر تاثیرگذار در جوامع انسانی فرهنگ فاطمی را احیا کرد می‌توان ولایت را در مسیر اصلی آن قرار داد و با بسیاری از انحراف‌هایی که در حال حاضر در جوامع اسلامی وجود دارد از جمله خطر تکفیر و وهابیت مقابله کرد.

عزیزی اظهار داشت: دشمنان اسلام در طول سالیان متمادی سعی کردند با گمنام نگه داشتن حضرت زهرا(س) از نشر معارف فاطمی خودداری کنند تا مبادا فرهنگ پایبندی به ولایت در میان مردم زنده شود اما به لطف خداوند با قبر مخفی حضرت زهرا(س) و تدفین شبانه ایشان برای همیشه نقشه‌های دشمنان اسلام نقش برآب شد.

وی با بیان این که جامعه الزهرا(س) یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که با هدف تربیت بانوان فاطمی تاسیس شده است، ادامه داد: این مرکز توانسته است از ابتدای تاسیس تاکنون چندین هزار مبلغ فاطمی را برای نشر معارف فاطمی در کشورهای اسلامی و اروپایی تربیت کند.

مدیرکل تبلیغ و ارتباطات جامعه الزهرا(س) گفت: دوره‌های معارف فاطمی تا ۱۷ اسفندماه در جامعه الزهرا(س) برگزار می‌شود و این دوره با هدف بازخوانی تاریخی اتفاق سقیفه، بررسی تحلیلی اصحاب رسول الله(ص) و جریان شناسی و شخصیت شناسی حضرت زهرا(س) در حسینیه امام خمینی(ره) توسط استاد حجت‌الاسلام حاج آقازاده در حال برگزاری است.