به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر دوشنبه در خلال نشستی با مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در محل دفتر خود ضمن تاکید بر تلاش بیشتر برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، بیان داشت: برای باز شدن پای جوانان و نوجوانان به مساجد باید اتاق فکر تشکیل شود همچنین می بایست مساجد را به جایگاه صدر اسلامشان بازگردانیم که این مهم با انجام اقدامات فرهنگی مثبت و سازنده توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد، حلقه های صالحین، بسیج، هیئت امناء و روحانیان میسر می شود.

وی افزود: مسجد محل تدبیر و تربیت است لیکن کانون های مساجد در این عرصه نقش بسیار مهمی دارند و برای تقویت فرهنگ و تربیت اسلامی از طریق مساجد باید بیشتر تلاش شود.

فعالیت های مردمی در مساجد گسترش یابد

امام جمعه سمنان با اشاره بر ضرورت رعایت خوش رفتاری توسط نمازگزاران با جوانان و نوجوانان، گفت: حضور جوانان در مساجد، قشر آینده ساز ایران اسلامی را به مسجد روی عادت داده و این حضور منحصر به شب های قدر و ایام ماه محرم الحرام نمی شود همچنین هیئت امنای مساجد و مسئولان متولی امور این مکان های مذهبی می بایست زمینه فعالیت های مردمی را فراهم آوردند و برای اشاعه فعالیت های مردمی و حضور جوانان در مساجد، برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

شاهچراغی با تاکید بر اهمیت ساخت و احیاء مساجد در اسلام، تاکید کرد: مسجد کانون انتشار هدایت های دینی، تعالی و تبیین معارف اسلامی و دینی است.

وی افزود: مسجد پایگاه فرهنگی اجتماعی است که می تواند نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی را به معروفات و فرایض دینی تشویق کند.

جذب جوانان به مساجد در صدر برنامه های فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه مشارکت افرادی که حضورشان در مساجد تنها مختص به ایامی خاص است، اهمیت بالایی دارد، گفت: جذب جوانان و نوجوانان و افرادی که با مساجد کمتر سر و کار دارند به این اماکن معنوی، در راس برنامه های کانون های فرهنگی هنری و اهالی مساجد قرار گیرد، چرا که این افراد، خط فکری و امکانات خود را از مکان هایی غیر از مساجد بکار می برند و اگر این قشر با مسجد آشنا شوند، قطعا ظرفیت های خوبی را به سوی فعالیت های دینی سوق خواهند داد.

محمدرضا سوقندی، افزود: اگر نسل جوان را با مسجد مرتبط کنیم، این قشر تربیت، دین، سیاست و خط مشی خود را از مساجد می گیرند و این تاثیر بسیار مهمی در تربیت دینی جوانان و نوجوانان خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تبریک حماسه حضور مردم در انتخابات هفتم اسفند گفت: پیروز این انتخابات نظام و رهبری هستند که موجب شدن مردم در تحقق شعار سال که همدلی و همزبانی است این حماسه بزرگ را خلق کنند.

فعالیت ۲۲۱ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان سمنان

مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت کانون های تخصصی مساجد استان، گفت: در حال حاضر ۲۲۱ باب کانون فرهنگی هنری مساجد با ۱۴هزار عضو در این استان فعالیت دارند.

حجت الاسلام محمد رضا حدادیان با اشاره به کانون های تخصصی مساجد استان سمنان، بیان داشت: این کانون ها شامل آموزش، پژوهش، حجاب و عفاف، نماز، ولایت، قرآن، مهدویت، سلامت، کتابخانه و آی تی است و اعزام اعضای کانون های مساجد به دوره آموزشی، اعزام اعضای نخبگان کانون های روستایی، اعزام به اردوهای اندیشه های آسمانی و ... از اقدامات سال جاری بوده است.

وی همچنین از فعالیت خانه های نور در کانون مساجد استان سمنان خبرداد و افزود: بروز رسانی و ساماندهی و ایجاد هسته های پژوهش، ارتباط گیری با کانون ها، اجرای طرح های استانی و طرح های تخصصی از دیگر فعالیت های کانون های مساجد استان است.