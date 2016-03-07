به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ یک باشگاههای کشور عصر امروز دوشنبه برگزار شد که در یکی از دیدارهای مهم تیم پیکان برابر آلومینیوم هرمزگان یک بر صفر پیروز شد تا جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کند.

تیم خونه به خونه بابل که هفته گذشته به ۳ امتیازی پیکان رسیده بود این بار در خانه مقابل خیبرخرم آباد متوقف شد. این در حالی بود که فجرسپاسی پس از چند هفته متوالی نتیجه نگرفتن، این بار از سد نساجی مازندران گذشت و به رده سوم بازگشت. مس کرمان در زمین خود برابر مس رفسنجان شکست خورد و رده چهارم نزول کرد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - مس رفسنجان ۲

* پاس یک - گل گهر سیرجان یک

* داماش گیلان صفر - پارسه تهران صفر

* خونه به خونه صفر - خیبر خرم آباد صفر

* پیکان یک - آلومینیوم هرمزگان صفر

* شهرداری اردبیل صفر - ماشین سازی تبریز ۲

* فجرسپاسی یک - نساجی مازندران صفر

* گیتی پسند صفر - آلومینوم اراک صفر

* ایرانجوان بوشهر صفر - نفت مسجد سلیمان ۲

* نفت آبادان یک - فولاد یزد صفر

جدول رده بندی لیگ یک:

۱- پیکان ۵۶ امتیاز

۲- خونه به خونه ۵۱ امتیاز

۳- فجرسپاسی ۴۸ امتیاز

۴- مس کرمان ۴۶ امتیاز

۵- ماشین سازی تبریز ۴۵ امتیاز

۶- نفت آبادان ۴۳ امتیاز

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۱۸ - پاس ۲۸ امتیاز

۱۹- آلومینیوم هرمزگان ۲۵ امتیاز

۲۰ -فولاد یزد ۲۵ امتیاز