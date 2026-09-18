ضرورت اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جمالیان، با اشاره به توسعه چشمگیر اورژانسهای پیشبیمارستانی و افزایش نقش کلیدی این نیروها در نظام سلامت، گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح شده در اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری، حضور کارشناسان و اعضای هیئت علمی حوزه مراقبتهای پیشبیمارستانی و اورژانس در هیئتمدیرههای نظام پرستاری است تا رسیدگی به مسائل حرفهای و پیگیری مطالبات این گروه در ساختار سازمان پررنگتر و فعالتر دنبال شود.
وی با اشاره به گذشت سالهای زیاد از تدوین قانون فعلی سازمان نظام پرستاری، افزود: امروز اورژانسهای پیشبیمارستانی توسعه چشمگیری پیدا کردهاند و تعداد پایگاههای اورژانس و نقش کلیدی این بخش در نظام سلامت نسبت به گذشته افزایش یافته است.
جمالیان ادامه داد: به همین دلیل، در طرح اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری پیشنهاد کردهایم که کارشناسان و اعضای هیئتعلمی حوزه مراقبتهای پیشبیمارستانی و اورژانس در هیئتمدیرههای نظام پرستاری حضور داشته باشند.
وی افزود: همچنین لازم است قابلیت رسیدگی به ارائه خدمات، پیگیری مطالبات و بررسی مشکلات کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی در حیطه اختیارات سازمان نظام پرستاری، با نقش و اختیارات بیشتری دیده شود.
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه از تدوین طرح قانون جامع مراقبتهای پرستاری خبر داد و گفت: این طرح با توجه به سالمند شدن جمعیت، گسترش بیماریهای غیرواگیر، پیشرفتهای علمی و فناوری و نیاز روزافزون جامعه به خدمات مراقبتی و مراقبت در منزل تدوین شده است.
جمالیان با اشاره به همکاری سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری وزارت بهداشت و کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس در تدوین طرح قانون جامع مراقبتهای پرستاری، افزود: یکی از اهداف آن، رفع خلأهای قانونی در تعریف علمی و قانونی پرستار و پرستاری، تعیین استانداردهای خدمات پرستاری و شفافسازی حدود عملکرد نهادهای مرتبط است.
وی گفت: در این طرح، به گروه پرستاری پروانهدار، پرستاران تخصصی، کمکپرستاران، تکنسینهای اورژانس و فارغالتحصیلان رشته مراقبتهای اورژانس توجه شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره زمان بررسی این طرحها گفت: با معاونت قوانین و معاونت حقوقی مجلس هماهنگی کردهایم تا ایرادات قانونی پیش از ارائه طرحها برای امضای نمایندگان برطرف شود و روند بررسی آنها با سرعت بیشتری پیش برود.
جمالیان ابراز امیدواری کرد که هر دو طرح اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری و قانون جامع مراقبتهای پرستاری در دوره دوازدهم مجلس به تصویب برسند.
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