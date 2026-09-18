به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را می توان تنها نسخه درمان هزینه‌های نظام سلامت کشور دانست که اگر به درستی اجرا شود، می توان امیدوار بود که هزینه به دست آوردن سلامت برای مردم، ارزان تمام خواهد شد. زیرا، قرار است از مسیر پزشک خانواده، از هزینه‌های غیرمتعارف که در حال حاضر از جیب مردم پرداخت می‌شود، جلوگیری شود.

اما، نکته ای که در همه برنامه‌های نظام سلامت به عنوان یک چالش به آن نگاه می شود، بیمه‌ها هستند. زیرا، اگر قرار باشد پزشک خانواده بدون پشتوانه مالی شروع کند؛ خیلی زود متوقف خواهد شد. مثل تامین دارو که بدون پشتوانه بیمه، برای مردم و بیماران، گران تمام می‌شود.

طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با تأکید بر اهمیت نقش بیمه‌ها در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای این برنامه، بیمه‌ها هستند و نقش وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی نیز بسیار مهم و استراتژیک است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان منتظر فراهم شدن کامل همه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها برای اجرای برنامه ماند، تصریح کرد: از نظر عقلی و منطقی، راهی جز اصلاح فرایندها و رفتارها نداریم.

موهبتی افزود: اصالت این برنامه بر پیشگیری، مراقبت‌های بهداشتی و شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و عوامل خطر استوار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین از نوسازی ۹۵۰ مرکز بهداشتی و تولید و انتشار بیش از ۵۵ هزار تیزر آموزشی برای مناطق مجری برنامه خبر داد و گفت: تاکنون ۳۲ راهنمای بالینی برای بیماری‌های پرهزینه و پرتکرار به مجریان آموزش داده شده است.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تأکید بر تداوم اجرای برنامه گفت: اراده وزارت بهداشت مثل حرکت در اتوبان است؛ راه برگشتی نداریم و رو به جلو هستیم.

وی همچنین بر ضرورت اجرای برنامه با سرعت مطمئن و در مسیر درست تأکید کرد.

سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز ارتقای کیفیت خدمات سلامت پس از اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مهم‌تر از صرفه‌جویی مالی دانست و بر اجرای تدریجی برنامه در سطوح دو و سه، استفاده از تجربیات سایر کشورها متناسب با شرایط بومی و ایجاد منابع پایدار برای تداوم آن تأکید کرد.

با آغاز فاز سوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۱۹ شهر، تعداد شهرهای تحت پوشش پزشک خانواده، به ۶۴ شهر در ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور رسیده است.