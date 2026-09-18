گزارش خطاهای بیمارستانی نباید با انگیزه مجازات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا عسکری، در نشست گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار، اظهار کرد: ایمنی بیمار مجموعهای از فرهنگها، فرآیندها، رفتارها و محیطهایی است که باید به گونهای طراحی و مدیریت شوند که مخاطرات و آسیبهای قابل پیشگیری در فرآیند ارائه خدمات سلامت به حداقل برسند و در صورت وقوع، آثار آنها بر سرنوشت بیمار کاهش یابد.
وی با اشاره به اهمیت روزافزون ایمنی بیمار در نظامهای سلامت، افزود: همزمان با گسترش خدمات بهداشتی و درمانی، باید ساماندهی جدی در حوزه ایمنی بیمار صورت گیرد؛ چراکه توسعه خدمات به تنهایی نمیتواند به ارتقای مطلوب کیفیت و رضایتمندی مردم منجر شود و ایمنی بیمار باید به عنوان یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات سلامت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، با اشاره به قابل پیشگیری بودن بخش قابل توجهی از آسیبها و رویدادهای ناخواسته در فرآیند ارائه خدمات سلامت، اظهار کرد: اتخاذ راهبردهای مناسب، آموزش، مدیریت خطر، اصلاح فرآیندها و استفاده از دادهها میتواند از بخش مهمی از این آسیبها جلوگیری کند. از این رو، ایمنی بیمار باید از ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
عسکری تأکید کرد: گزارشدهی خطا نباید با هدف سرزنش یا مجازات افراد انجام شود، بلکه باید ابزاری برای یادگیری سازمانی، شناسایی ریشههای خطا و اصلاح فرآیندها باشد. هرچه دادههای دقیقتری از رویدادهای ناخواسته در اختیار داشته باشیم، امکان تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و طراحی مداخلات مؤثرتر نیز افزایش خواهد یافت.
وی، شکلگیری فرهنگ سازمانی مناسب را از دیگر الزامات ارتقای ایمنی بیمار دانست و گفت: زمانی میتوان به ارتقای پایدار ایمنی بیمار امیدوار بود که مدیران ارشد، رؤسای بیمارستانها، معاونان، کادر درمان و تمامی کارکنان، ایمنی بیمار را به عنوان یک اولویت سازمانی بپذیرند و این نگاه در رفتار، فرآیندها و تصمیمگیریهای روزمره نهادینه شود.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان ادامه داد: آموزشهای ایمنی باید متناسب با شرایط هر مرکز، نوع خدمات، جمعیت تحت پوشش و مخاطرات موجود طراحی شود و در کنار آن، مشارکت بیماران و خانوادهها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بیمار نباید صرفاً دریافتکننده خدمت باشد، اظهار کرد: بیمار باید بتواند در فرآیند مراقبت مشارکت کند و درباره دارو، اقدامات درمانی و روند مراقبت سؤال کند. افزایش سواد سلامت بیماران و خانوادهها، آموزش مستمر کارکنان، مشارکت بیمار، ایجاد محیط ایمن و تقویت فرآیندهای مراقبتی، از مؤلفههای اصلی شکلگیری بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار است.
عسکری با اشاره به محور روز جهانی ایمنی بیمار در سال ۲۰۲۶ با عنوان «مراقبت ایمن از بیماریهای غیرواگیر»، گفت: بیماران مبتلا به بیماریهای غیرواگیر به دلیل طولانی بودن روند درمان، مراجعات متعدد، مصرف دارو و نیاز به مراقبت مستمر، در معرض مجموعهای از مخاطرات ایمنی قرار دارند و باید ایمنی در تمام مراحل پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت طولانیمدت مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش عوامل خارج از نظام سلامت در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر، خاطرنشان کرد: عواملی مانند مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب، کمتحرکی و آلودگی هوا در شکلگیری و تشدید بسیاری از بیماریهای غیرواگیر نقش دارند و کنترل این عوامل نیازمند همکاری و حکمرانی بینبخشی است و نمیتوان مسئولیت آن را صرفاً متوجه وزارت بهداشت دانست.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان با تأکید بر ضرورت ایجاد زنجیره منسجم مراقبت برای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن گفت: ارائه خدمات ایمن به این بیماران نیازمند هماهنگی میان سطوح مختلف نظام سلامت، تشخیص زودهنگام، پیشگیری از خطرات، دسترسی ایمن به خدمات و استمرار مراقبت است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف مشترک تمامی بخشهای نظام سلامت باید این باشد که بیماری که برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه میکند، علاوه بر دریافت خدمت مؤثر، از ایمنی کافی در تمام مراحل مسیر مراقبت برخوردار باشد و هیچ خدمتی موجب آسیب قابل پیشگیری به او نشود.
گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
کد خبر : 329729
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