۲۰۰ خیابان خرمشهر با نصب تابلو معرفی شدند

محمد علی دوایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با علام این خبر عنوان کرد: این ۲۰۰ تابلوی معرفی خیابان ها با هدف یکسان سازی، سهولت دسترسی به آدرس های مورد نظر و ارتقای کیفیت منظر شهری توسط شهرداری خرمشهر نصب شد.

وی یادآور شد: تابلوهای شناسایی معابر شهر یکی از مهمترین ابزار برای دستیابی به آدرس هستند و این در حالی است که بسیاری از خیابانها و کوچه های خرمشهر نه تنها فاقد تابلو بوده بلکه حتی تاکنون نامی برای برخی از خیابان ها تعیین نشده که وجود این معضل، دسترسی مردم را به آدرس ها با مشکل مواجه کرده است.

دوایی فر با تاکید بر اینکه تابلوهای نصب شده جدید در خیابان ها و کوچه هایی نصب شدند که تا پیش از این فاقد هر گونه تابلوی شناسایی بوده اند، اظهار کرد: تسریع در نصب تابلوهای شناسایی معابر، محلات و بلوارهای سطح شهر یک ضرورت است و شهرداری خرمشهر نیز در مرحله نخست طی یک طرح فوریتی اقدام به شناسایی مناطق و نصب ۲۰۰ تابلو کرد.

شهردار خرمشهر توضیح داد: این تابلوها در ۲۰۰ خیابان و کوچه خرمشهر و مناطقی همچون آرش، بلوار نقدی، خلیج فارس، بلوار آیت الله خامنه ای، بلوار امیرکبیر و دیگر خیابان های فاقد تابلو نصب شدند.