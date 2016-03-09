۶۶ هزاردانش آموز گلستانی برای نجات آب دست به کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، موسی فرمانی اظهار کرد: این ۶۶ هزار دانش آموزبه عنوان ناجی آب انتخاب شده اند و با ارائه آموزش های لازم در راستای مصرف بهینه آب، به عنوان سفیران اطلاع رسانی در خانواده و جامعه فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه این ناجیان آب آگاهی لازم در زمینه فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب را به مردم ارائه می دهند، افزود: این دانش آموزان امسال در ۱۴ ناحیه و ۶۳۰ مدرسه در راستای کاهش مصرف آب در استان و روشهای بهینه مصرف اطلاع رسانی می کنند.

رئیس اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، با بیان نظام های شش گانه طرح دانش آموزی نجات آب گفت: آگاه سازی دانش آموزان با چالش ها و مشکلات آب کشور و استان، ایجاد حساسیت در بین دانش آموزان، آموزش راهکارها (راهکارهای مقابله با مشکلات منابع آبی، اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، آلودگی منابع آب، سیل ها و ...) و اشاعه فرهنگ صحیح مدیریت مصرف آب از جمله مهم ترین اهداف این طرح عنوان شده است.

وی با بیان این که هدف از اجرای این طرح حفظ منابع آب استان و تحقق و اجرای آموزش های عمومی است، گفت: نظام آموزشی مهمترین نظام در طرح داناب است و به نوعی می توان گفت که قلب تبنده طرح محسوب می شود و هدف از این نظام آموزش و آگاهی بخشی معلمان و اثر گذاری پایدار بر دانش آموزان در زمینه مسائل آب کشور و استان است.

۷ چاه غیر مجاز در ۴ شهرستان استان گلستان مسدود شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از انسداد هفت حلقه چاه غیر مجاز در چهار شهرستان استان در هفته منتهی به ۱۴ اسفند سال جاری خبر داد.

سید محسن حسینی اظهار کرد: در اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی، طی هفته منتهی به ۱۴ اسفند سال‌جاری هفت حلقه از چاه های غیر مجاز در شهرستان های گنبد کاووس، کردکوی، کلاله و گرگان مسدود شد که سهم شهرستان گنبدکاووس سه، گرگان سه، گالیکش یک و کلاله نیز یک مورد انسداد بوده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان در ادامه تصریح کرد: چاه های غیر مجاز مسدود شده در شهرستان گنبدکاووس در روستاهای سارجه کر، سارلی سفلی و ایمر توری ملا، در گرگان در روستاهای اوجابن، نودیجه و چنارقشلاق، در کلاله در روستای کنگور و در گالیکش در روستای ینقاق حفر شده بود.

وی ضمن تشکر از حمایت های دستگاه قضایی و انتظامی ونیز فرمانداران محترم، از عملکرد مطلوب ادارات منابع آب شهرستانها که موجب قطع ید این تعداد متجاوز به منابع آبی و جلوگیری از زیان به آبخوان ها و صاحبان چاه های پروانه دار شده است، اظهار کرد: روند انسداد چاه های غیر مجاز با مساعد شدن هوا و صدور احکام اجرایی بیشتر از سوی مراجع قضایی سرعت بیشتری خواهد یافت.

گفتنی است از ابتدای اجرای طرح انسداد چاه های غیر مجاز ۱۸۸ فقره انسداد در استان انجام شده است.