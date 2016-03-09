به گزارش خبرنگار مهر، محمد فطانت امروز در مراسم راه اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی اظهارداشت: با توسعه معاملات گواهي سپرده کالایی در داخل كشور، در آينده بورس‌های کالایی با پذیرش انبارهایی در خارج از کشور و صدور گواهی سپرده براساس موجودی انبارها، به توسعه صادرات غیر نفتی کشور و همچنین تامین مالی در حوزه بین المللی کمک خواهند کرد، ضمن آنکه گواهی سپرده کالایی منحصر به محصولات کشاورزی نخواهد بود و کالاهای مختلفی می توانند در جهت رویکرد بورس کالای ایران یعنی معاملات اوراق بهادار مبتني بر كالا مورد دادوستد قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه روز ارتباط «بازار سرمایه» و «بخش کشاورزی» در تاریخ ماندگار می شود، گفت: امروز يك روز بسيار با اهميت و تاريخي به شمار می رود، چراکه استفاده بخش کشاورزی کشور از ابزارهای معاملاتی تامین مالی بازار سرمایه میسر شده و این امر به سود منافع ملی خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری کشاورزی گفت: امروز يك روز بسيار با اهميت و تاريخي است، چراکه با اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران، امکان تامین مالی گسترده از طريق ابزارهاي جديد به پشتوانه داريي هاي غير مالي برای بخش کشاورزی میسر شده است.

فطانت به امکان توسعه معاملات گواهی سپرده فراتر از مرزهای ایران اشاره کرد و گفت: معاملات گواهی سپرده در کشور آغاز شده است که ما به عنوان مجموعه بازار سرمایه آمادگی کامل خود را برای ادامه پر قدرت این طرح اعلام می کنیم.

وی افزود: تامین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه در گذشته عمدتا به بخش صنعت و ساختمان اختصاص یافته است اما امروز شاهد ايجاد ارتباط ميان بازار سرمايه و بخش كشاورزي هستيم که این اتفاق توسعه بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت و به نفع منافع ملی خواهد بود.

فطانت اظهار داشت: با تجربه موفقی که امسال در بحث قيمت تضميني محصولات کشاورزی بدست آمده است، ارتباط بازار سرمایه و بخش کشاورزی به صورت فراگير به منظور تامين مالي فعالان بخش کشاورزی با مكانيسم صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر سپرده كالايي انجام خواهد شد که مجوز های این امر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: شبكه بانكي هر ساله در فصل برداشت محصولات کشاورزی، با هجوم کشاورزان و تعاونی های روستايي براي گرفتن تسهيلات روبه رو می شود؛ حتی پسته كاران که از موفق ترين بخش های اقتصادي کشور به شمار می روند، در فصل برداشت همواره با مشكل مالی روبه رو هستند و پشت در بانك ها صف می بندند؛ این مشکلات به دلیل آن است که کشاورزان ابزاری برای تامین مالی ندارند که راه اندازي سپرده كالايي در اين بخش بسيار موثر خواهد بود.

فطانت با بیان اینکه یکی از مشکلات بخش کشاورزی، نوسان غیر منطقی قیمت ها در طول سال است، گفت: اگر بتوانيم با هماهنگي ايجاد شده معاملات گواهی سپرده کالایی را توسعه دهيم، قطعا ارتباط تنگاتنگ بازار سرمایه و بخش کشاورزی به بهبود و ساماندهی این بخش به عنوان یکی از مولفه های توسعه اقتصادي کشور منجر خواهد شد.

وی در خصوص راه اندازی معاملات گواهی سپرده سکه طلا گفت: پس از موفقیت معاملات آتی سکه طلا که با کمک های بانک سامان عملیاتی شد، امروز معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا راه اندازی می شود که در این زمینه بانک رفاه کارگران تلاش های زیادی انجام داده است.

فطانت در پایان گفت: از طریق معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، می توان محصولاتی را که قیمت آنها به ارزهای جهانی وابسته است را به صورت لحظه ای در بورس کالای ایران مورد معامله قرار داد به طوری که بسیاری از مشکلات معاملات فیزیکی در این معاملات وجود نخواهد داشت و اتفاقا کارایی بالایی برای ثبات و افزایش عمق بازار فیزیکی آن محصولات خواهند داشت.